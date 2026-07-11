KKTC’ye gaz hattı kuruluyor

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Akdeniz'in altından doğalgaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde atıldı. Yaklaşık 97 kilometresinin deniz altından geçeceği 101 kilometre uzunluğundaki gaz iletim hattı Anamur'dan başlayıp Teknecik'e gelecek. KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Kıbrıs Türkünün refahına ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak öncelikli başlıklardan biri olarak görüyoruz" dedi. Yılmaz, doğalgazın devreye alınmasıyla başta elektrik üretimi olmak üzere farklı kullanım alanlarında da yeni bir döneme geçileceğini bildirerek "KKTC'nin enerji alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasını, Anavatan Türkiye olarak stratejik bir öncelik olarak görüyoruz" diye konuştu.

330 MİLYON M3 SU TAŞINDI

KKTC'nin kalkınmasına katkı sağlayan birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Yılmaz, Asrın Projesi ile bugüne kadar Ada'ya 330 milyon metreküp su ulaştırıldığını, Güzelyurt Ovası'nda bin 873 hektarlık alanı suyla buluşturduklarını ifade etti. Yaklaşık 28 milyar liralık finansmanla 850 kilometreyi aşan yol ağını hizmete sunduklarını belirten Yılmaz, "Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi'ni hizmete açtık; sağlık altyapısını yeni hastanelerle güçlendirirken e-Devlet uygulamalarıyla dijital dönüşüm sürecini ileri taşıdık. Son beş yılda enerji sektörüne sağladığımız destek 8 milyar lirayı aşarken, 2026 yılı için de enerji projelerine 560 milyon lirayı aşkın yeni kaynak tahsis ettik" dedi.





ÇİFT YÖNLÜ OLACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da "Getireceğimiz doğalgaz ile artık KKTC bir elektrik bolluğuna kavuşacak. Hatta iki adet 22 inçlik boru hattı planlanıyor. Bu hattı Türkiye'den adaya, adadan ülkemize ve oradan da Avrupa'ya ulaştırmak üzere dizayn edeceğiz" dedi. Bayraktar, Kıbrıs Türkünün enerji arz güvenliğinin sağlanması doğrultusunda önemli adımlar attıklarını hatırlatarak, "Bugüne kadar toplam 7 mobil elektrik santralini adaya sevk ederek başarıyla kurulumlarını gerçekleştirdik. Kıbrıs'ın enerji arz güvenliği noktasında ihtiyaç duyduğu sıvı yakıtı da kamu şirketlerimiz aracılığıyla son 5 yıldır tedarik ediyoruz" diye konuştu. Bayraktar, ulaşımda araçların elektrikliye dönüşümüyle elektrik talebinin daha da artacağını, atılan adımın elektrik ihtiyacının güvenli şekilde sağlanmasına katkı vereceğini söyledi.

ERHÜRMAN: GİRİŞİM HEYECAN VERİCİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, birçok konuda Türkiye ile istişare içinde olduklarını belirterek, "KKTC'ye doğalgaz konusundaki girişim heyecan verici" dedi. Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile görüşmelerinde, Kıbrıs Türk halkının spor alanında dünyaya açılması ve son zamanlarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından sorun haline dönüştürülen "mülkiyet" konularında ne yapabileceklerini masaya yatırdıklarını aktardı.