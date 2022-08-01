KOBİ’ler elemanı cepten arıyor

Pandemi koşullarının hafiflemesinin ardından gelen normalleşme döneminde 'mavi yaka' iş ve işçi taleplerindeki yükseliş sürüyor. Eleman.net'in yayımladığı 2022 yılının ilk altı ayına ait istatistikler bu yükselişin altını çizdi. Eleman. net CMO'su Arif Köse en dikkat çekici yükselişin, 2021 yılının ilk yarısına oranla eleman arayan yeni firma sayısındaki yüzde 141'lik artış olduğunu belirtti. Köse, olağanüstü bir gelişme olmaması durumunda yükseliş trendinin yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini bildirdi. Pandemi sonrası iş ve emek piyasalarındaki yükseliş trendi, ülkemizin mavi yaka ve ara kademe pozisyonlarda en büyük dijital istihdam platformu Eleman.net tarafından da doğrulandı. 2022 yılının ilk yarısının pandemi sonrası normalleşmenin de etkisiyle olumlu hissedildiği bir dönem olduğunu vurgulayan Eleman.net CMO'su Arif Köse, mavi yaka ve ara kademe çalışanlara odaklı iş ilanlarının bir önceki yıla göre yüzde 52, bu ilanlara başvuruların ise yüzde 18 arttığını kaydetti. Köse, "Yılın ilk yarısında yayınladığımız 74 bin 340 ilana 6 milyon 453 bin başvuru yapıldı. 2021 yılının ilk yarısına oranla eleman arayan yeni firma sayısı yüzde 141, başvuru sayısı yüzde 18 artış gösterdi" dedi. Dış etkenlerden kaynaklı önemli sorunlar yaşanmadığı ve teşvikler sürdüğü takdirde, olumlu tablonun 2022 yılının ikinci yarısında da devam edeceğine inandıklarını belirten Köse, şöyle devam etti: "Eleman.net verileri, iş ilanlarındaki hareketlenmenin özellikle haziran ayında en üst seviyeye çıktığını gösteriyor, en fazla başvuru yapılan ay ise mart oldu. Yıl boyunca en fazla iş ilanı yayınlanan ilk üç sektör hizmet, gıda, restorancılık, en fazla iş başvurusu yapılan sektörler ise hizmet, gıda, lojistik olarak sıralanıyor."Eleman.net verileri sektörel başlıklar dışında bölüm bazındaki en fazla ilan yayınının sırasıyla güvenlik, üretim, temizlik, en fazla başvurunun ise güvenlik, üretim ve satış olduğunu ortaya koyuyor.