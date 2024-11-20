KOBİ’ler Romanya’yı tedarik üssü yaptı

Türk tedarik sanayisi, Avrupa Birliği sınırları içinde üretim taleplerine yanıt vererek Romanya'da güçlü bir varlık oluşturdu. Elektronik ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren birçok Türk firması, Avrupa pazarına daha yakın olma stratejisiyle bu ülkeye tesis kurdu. Bu girişimlere son olarak kablo rakoru üreticisi Bimed de eklendi. Bimed'in yanı sıra Farplas, Opsan, Yıldız Entegre ve Martur gibi sektörünün önde gelen Türk firmaları da ülkede faaliyet gösteriyor. Bimed Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mertöz, Romanya'da sanayicilere bankalar tarafından ciddi destekler sağlandığını ve Türk yöneticilerin bankacılık sektöründe önemli görevlerde bulunduğunu vurguladı.Mertöz'ün açıklamasına göre, Romanya'da bir üretim tesisi kurma fikri, özellikle Alman ve diğer Avrupalı müşterilerin "Üretiminizi Avrupa Birliği sınırları içine taşıyın" önerileriyle şekillendi. Şirket, 2019 yılında Piteşti'de İstanbul'daki fabrikasının küçük bir modelini inşa ederek faaliyete geçti. Bu yatırımın pandemi döneminde avantaj sağladığını belirten Mertöz, fabrikanın 47 çalışanla yıllık 6 milyon euro ciroya ulaştığını ifade etti.