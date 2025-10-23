KOBİ’ler veriyle karar alıyor

Türkiye genelinde KOBİ'lerin dijital dönüşümünde en dikkat çekici alan, veri analitiği ve iş zekâsı kullanımı oldu. Dijital platformlardan satış yapan işletmeler, artık müşteri davranışlarını, stok devir hızlarını ve fiyat değişkenliğini veriler üzerinden analiz ediyor. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de büyüyen KOBİ'lerin yüzde 75'i yapay zekâ ve veri yönetimi araçlarını aktif olarak kullanmaya başladı.

MALİYET DÜŞTÜ, HIZ ARTTI

Bu işletmeler, stok maliyetlerinde yüzde 15 ila 20 arasında tasarruf sağlarken, teslimat hızlarında da ortalama yüzde 25 artış elde ediyor. Bir gıda üreticisi, iş zekâsı yazılımı kullanarak ham madde tedarikinde israfı azaltıp stok maliyetini yüzde 18 düşürdü. Aynı şekilde bir perakende zinciri, müşteri verileri üzerinden kampanya zamanlamasını optimize ederek satışlarını yüzde 22 artırdı. KOBİ'lerde veri toplama ve analiz kültürü son iki yılda belirgin biçimde değişti. Özellikle e-ticaret yapan işletmeler, müşteri yolculuklarını dijital olarak izleyip stratejik kararlarını bu bilgilere göre şekillendiriyor. Veri analitiği artık yalnızca büyük şirketlerin değil, küçük işletmelerin de gündeminde. Bulut tabanlı çözümler, maliyetlerin düşmesi ve kolay entegrasyon imkânı sayesinde KOBİ'lerin erişebileceği seviyeye geldi. Uzmanlara göre, "veri odaklı yönetim" anlayışını benimseyen KOBİ'ler, pazar dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale geliyor. Veri kullanımı en çok fiyatlama ve stok yönetiminde fark yaratıyor. KOBİ'ler artık ürün satış hızını, talep eğilimlerini ve sezonluk dalgalanmaları anlık olarak izleyebiliyor. Böylece hangi ürünlerde indirim yapılacağı, hangi tedarikçinin gecikme yaşadığı ya da hangi ürün grubunda stok fazlası oluştuğu kolayca görülebiliyor. Bu sayede işletmeler hem maliyet avantajı yakalıyor hem de müşteri memnuniyetini artırıyor.

VERİ OKURYAZARLIĞI VE YATIRIM İHTİYACI

KOBİ'lerin veri odaklı yönetime geçişinde en büyük engel, finansman ve dijital beceri eksikliği olarak öne çıkıyor. Birçok işletme, veri toplasa da analiz sürecini profesyonel şekilde yönetemiyor. Uzmanlara göre, dijital dönüşüm yalnızca bir yazılım yatırımı değil; aynı zamanda bir yönetim kültürü değişimi. Bu noktada işletmelerin, çalışanlarına veri okuryazarlığı eğitimi vermesi ve veri temelli karar alma süreçlerini kurum kültürüne yerleştirmesi gerekiyor.

REKABETTE ÖNE ÇIKACAKLAR

KOBİ'ler, işletmelerin yüzde 99.7'sini oluşturuyor ve toplam istihdamın yaklaşık üçte ikisini sağlıyor. Bu nedenle veri odaklı yönetim, yalnızca bireysel işletme başarısı değil, ülke ekonomisi açısından da stratejik önem taşıyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde veri analitiğine dayalı çalışan KOBİ'lerin rekabette öne çıkacağını, pazarda ayakta kalmak isteyen her işletmenin "veriyi okumayı" öğrenmesi gerektiğini vurguluyor. KOBİ'ler için veri, artık sadece bir kayıt değil; karar mekanizmasının kalbi haline geldi. Veriye dayalı yönetim kültürünü benimseyen KOBİ'ler, rekabet ortamında güçlü kalmanın anahtarını şimdiden elinde tutuyor.