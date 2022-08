KOBİ’lere yönelik siber saldırılar artıyor

MART 2020'de belirgin bir biçimde artış göstererek geçtiğimiz iki yılda tehdit potansiyeli giderek artan siber saldırıların, 2022 sonunda rekor tazeleyeceği tahmin edildi. Geçtiğimiz iki yılda küresel çapta küçük işletmelere yönelik veri ihlallerinin yüzde 152 arttığı görüldü. Daha büyük organizasyonları hedefleyen saldırılardaki artış yüzde 75 olarak ölçülürken, aradaki fark KOBİ'lerin siber risklere daha açık olduğu yönündeki endişeleri yeniden gündeme getirdi. PwC tarafından 66 ülkeden siber güvenlik uzmanları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen Dijital Güven Araştırması'nın 2022 sonuçlarına göre, siber saldırıların bu yıl bir kez daha rekor kıracağı tahmin edildi. Başka bir raporda, KOBİ'lerin yarısından fazlasının (% 53) geçtiğimiz yıl bir tür siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Varlığını koruyan riskler, dijital altyapıları her geçen gün daha çok benimseyen her ölçekten işletmeyi koruyacak güvenli ağ mimarilerine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Siber güvenlik bugün iş sürekliliğinin ve başarının anahtarına dönüştü. KOBİ'lerin çoğunluğu, en basit haliyle bir ödeme sistemi tercih ederek dijital iş süreçlerinin kullanıcısına dönüşüyor. Özellikle finans ve ödeme gibi kritik iş süreçlerinde dijital platformların kullanımı, her ölçekten işletmeyi kötü niyetli kişilerin hedefi haline getiriyor" dedi. PwC'nin raporunda 2022 içinde en çok artacak siber saldırıların, bulut platformlara odaklanan saldırılar olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırıların da hatırı sayılır bir biçimde artacağı tahmin edildi. Şirketlerin siber güvenlik risklerini değerlendiren başka bir raporda geçtiğimiz iki yılda KOBİ'lerin maruz kaldığı veri ihlallerinin yüzde 152 arttığının belirtildiğini hatırlatan Hakan Hintoğlu, "KOBİ'lerin çoğunluğu, dijital sistemlerinin uçtan uca güvenliğini sağlayacak işgücüne ve teknolojiye ne yazık ki hâlâ sahip değil. Bunu bilen kötü niyetli kişiler, asla bir siber saldırının hedefi olmayacağını düşünen ve 10'dan az çalışanı olan işletmelere odaklanıyor. Büyük şirketler olası bir veri ihlalinin olumsuz etkilerini daha kolay bertaraf edebilirken, küçük işletmeler işlerinden olmalarına sebep olabilecek ağır sonuçlara katlanmak durumunda kalıyor. Bir siber saldırının küçük işletmeye maliyetinin ortalama 75 bin euroyu bulduğunu gösteren veriler mevcut. Oysa siber tehditlere karşı etkin koruma sağlamak düşünüldüğü kadar zor değil. Berqnet olarak geliştirdiğimiz Güvenli Erişim Hizmeti (SASE) platformumuz, geleceğin ağ güvenliği mimarilerini bugünün işletmelerine hazır bir biçimde sunuyor" değerlendirmesinde bulundu.