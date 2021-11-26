Konfeksiyon makine üreticileri global ticaret için buluşacak

Türk ekonomisinin en büyük destekçilerinden konfeksiyon makine sanayinin lider ve ihracatçı firmaları CNR KONFEK 2022 Fuarı'nda bir araya gelecek. Sektörün en büyük ticaret platformu olarak kurulacak olan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı milyonlarca dolarlık ticaret hacmi oluşturacak. Son teknoloji konfeksiyon makine ve teknolojilerinin de tanıtılacağı CNR KONFEK, Türk fuarcılık sektöründe çok sayıda başarılı fuarı hayata geçiren CNR Holding tarafından organize edilecek.

DÜNYA KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN TEDARİK ÜSSÜ TÜRKİYE OLDU

Özellikle son dönemde Çin konfeksiyon sektörünün güç ve prestij kaybetmesi, Türkiye'nin elini oldukça güçlendirdi. Dünyanın en önemli tedarikçisi konumuna yerleşen Türk üreticileri, gelen siparişleri karşılayabilmek için makine parkurunu güçlendirme veya yenilemeye başladı. CNR KONFEK Fuarı, konfeksiyon ve hazır giyim üreticilerinin tam da bu taleplerini karşılayabilmek için organize edilecek.

Özellikle AR-GE ve inovasyona ağırlık veren yerli ve yabancı üreticilerin uluslararası alım grupları ile buluşacağı fuar, yeni teknolojileri uygulamak ve yatırımlarına yön vermek isteyen sektör profesyonellerini misafir edecek. CNR KONFEK, Avrupa, Afrika, Orta ve Uzak Doğu ülkelerinin yanında Türk Cumhuriyetlerinden de binlerce alıcıyı katılımcı firmalar ile buluşturacak. Çatma, Astaş, Glengo, Uğur, Tetaş, Malkan, Alba, Yuki ve Keçoğlu başta olmak üzere fuarda ürün sergileyecek katılımcı firmalar, CNR KONFEK Fuarı'nda inovatif ürünleri ile yer alacak.

CNR tarafından uluslararası tanıtım ve pazarlama çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanan CNR KONFEK - Uluslararası Konfeksiyon Makineleri Fuarı 60 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenecek. CNR'ın fuarcılık sektöründeki tecrübesi ve marka değeri ile global ticaret hedeflerine daha hızlı ulaşma imkânı yakalayacak olan konfeksiyon makineleri üreticileri; dikiş ve ütüden, baskı ve pres makinelerine, nakış makine ve iplikleri üreticilerine kadar yüzlerce yeni ürün ve donanımı iç ve dış piyasanın sektör alıcıları ile buluşturacak.