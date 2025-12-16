Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:33 Son Güncelleme: 16.12.2025 10:35

Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) verşlerine göre Türkiye genelinde konut fiyatları aylık olarak yüzde 2,7 arttı. Yıllık artış ise yüzde 31,4 oldu. Böylelikle konut satışlarında 1,5 yıl sonra reel artış gözlendi.

Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı
  • ABONE OL

Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. TCMB verilerine göre Kasım ayında Türkiye genelinde konut fiyatları aylık olarak yüzde 2,7 arttı. Yıllık artış ise yüzde 31,4 oldu. Reel olarak ise yüzde 0,3 oranında artış yaşandı. Böylelikle konut fiyatları 1,5 yıl sonra reel artış gösterdi.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ

TCMB verilerine göre 2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ BİNGÖL'DE

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz