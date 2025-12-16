Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. TCMB verilerine göre Kasım ayında Türkiye genelinde konut fiyatları aylık olarak yüzde 2,7 arttı. Yıllık artış ise yüzde 31,4 oldu. Reel olarak ise yüzde 0,3 oranında artış yaşandı. Böylelikle konut fiyatları 1,5 yıl sonra reel artış gösterdi.
İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ
TCMB verilerine göre 2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.
EN ÇOK ARTIŞ BİNGÖL'DE
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Kasım 2025 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 21,9 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.