Konut fiyatlarında 1,5 yıl sonra reel artış! TCMB kasım verilerini açıkladı

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR'DE YÜZDE 40'A VARAN ARTIŞ

TCMB verilerine göre 2025 yılı Kasım ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 3,0 ve 2,4 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 31,7, 37,9 ve 31,6 oranlarında artış gösterdi.