Konut satışları yılın zirvesinde

Konut satışları yılın ilk 7 ayında hız kesmeden artmaya devam ediyor. Temmuz ayında konut satışları yüzde 12.4 artarak 142 bin 858 oldu. Böylece hem 2025'in en yüksek aylık satışı gerçekleşti, hem de en yüksek ikinci temmuz ayı satışı yapıldı. Kredili konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 oranında artarak 18 bin 425 oldu. Ancak toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 12.9'a geriledi ve yılın en düşük seviyesi görüldü. Diğer konut satışları olarak bilinen peşin ve senetli satışlar ise yüzde 7.6 artarak 124 bin 433 oldu. Toplam konut satışları içinde payı yüzde 87.1 olarak hesaplandı.Sıfır konut satışı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.8 artarak 43 bin 984 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30.8 oldu. İkinci el konut satışı ise yüzde 14.6 artarak 98 bin 874'e yükseldi. İkinci el konut satışının payı yüzde 69.2 oldu. Konut satışları ocak-temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artarak, 834 bin 751 olarak gerçekleşti. Böylece tüm zamanların en iyi ikinci 7 aylık performansı görüldü.KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz, "Geçtiğimiz yılın temmuz ayında sektörde başlayan hareketlenmenin 1 yılın geride kalmasıyla birlikte canlılığını koruduğunu görüyoruz. 2024'teki 1 milyon 478 binlik toplam satışın enflasyonun düşmesi ve faizlerin inmesiyle birlikte bu yılsonunda 1.5 milyonun üzerine çıkacağı beklentimiz daha da kuvvetlendi" dedi. Yılmaz, bu olumlu tablolunun devamlılığı açısından kredi koşullarının iyileştirilmesi ve uygun arsa geliştirilmesine yönelik atılacak adımların önemli olduğunu söyledi.