Kooperatiflere 4.5 milyar TL kredi

TİCARET Bakanlığı gözetiminde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatifler için 4.5 milyar lira kredi hacmi oluşturuldu. TESKOMB ile KGF arasında imzalanan protokolle kooperatiflere, yüzde 80'e kadar kefalet desteği, 12 aya kadar ödemesiz dönem ve 24 aya varan vade mi kânıyla kredi kullandırılacak. Kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleriyle küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlendi.

TARIMA 800 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILIYOR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Böylece kooperatiflerimizin üretim, yatırım ve nakit akışı süreçleri desteklenerek sürdürülebilir ekonomik katkı oluşturulması amaçlanmaktadır. Kooperatif türlerine göre kredi üst limitleri, tarım satış kooperatifleri birlikleri için 800 milyon lira, kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifleri birlikleri için 25 milyon lira, üretim ve pazarlama kooperatifleri ile küçük sanat kooperatifleri için 1 milyon lira olarak belirlenmiştir. Kooperatifler, üretim, tedarik ve pazarlama süreçlerindeki etkin rolleriyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan önemli ekonomik aktörlerdir. Bakanlık olarak kooperatifçilik sisteminin geliştirilmesini öncelik olarak görmekteyiz. Finansmana erişimin kolaylaştırılması başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm odaklı uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz."