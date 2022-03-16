Köprü açılmadan Çanakkale’yi ihya etti OSB doldu tarlalar kapış kapış

1915 Çanakkale Köprüsü
yarın açılıyor. Yapım aşamasında bölgede arazi satışlarına rekor kırdıran köprü, inşaatın başladığı 2017'den bu yana adeta şehri ihya etti. Arazi ve arsa fiyatlarının yüzde 500-600 arttığı şehirde birçok bölgede satılık bir metrekare arsa bile kalmadı. İmar izni olmamasına rağmen yatırımcılar tarlaları bile kapış kapış almaya devam ediyor. Özellikle yazlık bölgeler katlanan fiyatlara rağmen büyük talep görüyor. Köprüyle birlikte İstanbul
ve Avrupa
ile bağlantı süresi iki saate düşen Çanakkale
, sanayi yatırımcılarının da akınına uğradı. Çanakkale Köprüsü'ne 14 kilometre mesafedeki Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB) doluluk yüzde 100'e ulaştı. OSB yönetimi 440 bin metrekarelik bir genişleme alanını daha yatırımcıya açtı. Yapım aşamasındaki Ezine Gıda İhtisas OSB
'ye de talep artmış durumda. Çanakkale OSB Başkanı Fahrettin Ersoy
, "OSB'de 67 parselimiz doldu. Merkez OSB'de yeni genişleme alanı yaptık, orası da doldu. Kağıt sektöründe bir yatırımcı 250 bin metrekare yer istedi" dedi.
YABANCILAR DA GELİYOR
Köprünün açılmasıyla Yunanistanİpsala'ya 1.5 saatte, İstanbul Havalimanı
'na 2.5 saatte gidilebileceğini anlatan Ersoy, "Çanakkale ulaşılabilir bir yer oldu" diye konuştu. Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Selçuk Semizoğlu ise "Yerli ve yabancı yatırımcı Çanakkale'de yatırım yapmayı gündemine aldı" dedi. Bir yılda yatırımcı talebinin yüzde 30'un üzerinde arttığını anlatan Fahrettin Ersoy, "17-18 parsel son bir yılda satıldı. İçlerinde Belçikalı yatırımcılar da var. Köprü açılınca bölgenin ihracatına da olumlu yansıyacak" dedi. TSO Başkanı Semizoğlu da, "Sadece OSB'lere değil bağımsız bölgelere de büyük bir yatırım iştahı var" dedi. Köprünün Çanakkale'yi ulaşım probleminden dolayı ilgi görmeyen bir şehir olmaktan kurtardığını anlatan Semizoğlu, şunları söyledi: "Feribot kuyrukları hem turizm hem de sanayi anlamında şehrimize büyük kayıplar verdi. Çanakkale gibi verimli topraklara sahip şehrimizde üretilen ürünler yaşanan nakliye sıkıntısı nedeniyle bozuluyordu. Artık sebze ve meyvelerimizin yanı sıra bölgede üretilen et ve süt ürünleri de hızla nakliye etme imkânına kavuşacak." Bu yatırımın sadece Çanakkale için değil Ege
ve İç Ege
'deki şehirler için de büyük önem taşıdığını anlatan Semizoğlu, yabancı lojistik devlerinin de şehirde yatırım için yer arayışlarının sürdüğünü anlattı.
YAZLIĞA İLGİ ARTTI
KÖPRÜ ile birlikte Çanakkale'nin en büyük handikapı olan ulaşım sorununun ortadan kalkması konutlara da ilgiyi artırdı. Çanakkale merkezin yanı sıra Gelibolu
ve civar yerleşim yerlerinde konut fiyatları iki üç katına çıkarken, en büyük fiyat artışı ise yazlık evlerde oldu. Özellikle Saroz bölgesindeki yazlıklara büyük ilgi olduğunu söyleyen Bora Emlak'ın sahibi Alper Kavaklıoğulları, "İstanbul'da oturan birinin cuma günü çıkıp 1.5-2 saatte yazlığında olacak olması bölgenin cazibesini artırdı. Bu nedenle Saroz'daki yazlıkların fiyatları 500 bin liralardan 1.5-2 milyona kadar çıktı" dedi. Burhanlı Köyü Muhtarı Sezer Danabaş ise özellikle site içerisinde yer alan denize sıfır konumdaki konut fiyatlarının 2 milyon liraya dayandığı bilgisini verdi. Pandemiyle birlikte uzaktan çalışmanın birçok şirkette kalıcı hale gelmesiyle Çanakkale'nin de popülaritesinin arttığını söyleyen Remax Çanakkale Şubesi Ofis Sahibi Aytek Topuzoğlu, "İstanbul'a ulaşımın kolaylaşması nedeniyle konut satışlarında da büyük bir hareket yaşanıyor" diye konuştu. Emeklilerin yanı sıra birçok profesyonelin Çanakkale'ye yerleşmeye karar verdiğini anlatan Topuzoğlu, apartmanlarda m2 fiyatlarının 5 binden 10 bin TL'yi çıktığını söyledi. Topuzoğlu, şunları kaydetti: "Şehir merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı gibi merkeze çok uzak olmayan yazlık bölgelere de yüksek talep var. Buralarda metrekare fiyatları 17 bin liraya kadar çıkıyor."
KÖYDE SATILIK YER KALMADI
KÖPRÜNÜN ayağının bulunduğu Sütlüce Köyü'nün muhtarı Recep Ber, köprünün temelinin atıldığı günden bu yana fiyatların yüzde 500-600 civarında arttığını söyledi. Ber, köylerinde satılık bir yer kalmadığını söyledi. Köy merkezine yaklaştıkça arsa ve arazi fiyatlarının arttığını söyleyen Bayırköy Muhtarı Cevdet Dağbaşı ise "Köprünün açılacak olması tekrar yatırımcıların ilgisini artırdı. 800 m2 arazi çok yakında 500 bine satıldı. 1.300 m2 yere 1 milyon lira istiyorlar. Şehrimiz ekonomik olarak çok güçlenecek" diye konuştu.
HALK MEMNUN
ÇANAKKALE'NİN gerdanlığına kavuşmasına artık sadece saatler kala 1915 Çanakkale Köprüsü
için heyecanlı bekleyiş başladı. Şenlik alanına çevrilen kentin çeşitli noktaları bayraklarla donatıldı. Halk, "Çile dönemi bitti artık nefes alacağız" dedi.
Ali Akbal (45):
Gelibolu'dan Çanakkale merkeze gitmek kışın olumsuz hava şartları yüzünden yazın ise tatilcilerin gelmesiyle gemiyle karşıya geçmek eziyet olurdu. Şimdi artık köprü yapıldı çektiğimiz çile sona erdi, dakikalar içinde karşıya geçebileceğiz. Bu hizmeti gerçekleştirenlere çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır bir özlemdi, Gelibolu'ya yakışır bir eser oldu.
İbrahim Şarlak(52):
Köprü bizim işlerimizi çok kolaylaştıracak. Antalya'dan ürün getirirken 24 saat feribot sırası beklediğimizi biliyorum. Çok zorluk çekiyorduk. İnsanlar feribot sırasında perişan oluyordu, işlerimiz aksıyordu. Zamandan ciddi anlamda tasarruf olacak.
Atila Güçlü (53):
Köprünün yapılmasından çok mutlu oldum. Hava patlarsa 1 gün feribot kuyruğu beklerdik. 15 kilometreye varan kuyruklar olurdu. Gelibolu'dan Lapseki'ye geçmek de 5 saati buluyordu. Köprü yapılınca olay çok basitleşti. Koray TAŞDEMİR - Muhammed UZUN
/ SABAH