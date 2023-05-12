KOSGEB, deprem bölgesindeki girişimcilere geri ödemesiz vereceği desteklerin limitini artırdı

KOSGEB, Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin lira olarak verdiği desteği deprem bölgesi için 130 bin liraya çıkardı. Başkanlık yine İleri Girişimci Destek Programı adı altında 375 bin lira olarak verdiği desteği de deprem bölgesi için 750 bin liraya yükseltti.

Desteklerden, resmi kurumlarca iş yerleri, ağır hasarlı, acil yıkılacak veya tamamen yıkılmış olarak belirlenen işletmeler yararlanacak. Bu işletmeler daha önceden KOSGEB desteklerinden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın Geleneksel Girişimci Destek Programı ve İleri Girişimci Destek Programı kapsamında desteklenecek.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİLERE 130 BİN TL

Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere 130 bin liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek. İstihdam için 100 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar işletmeler söz konusu desteği kullanabilecek.

İLERİ GİRİŞİMCİLERE 750 BİN TL

İleri Girişimci Destek Programı kapsamında işletmesini kuran girişimciler de toplamda 750 bin liraya kadar geri ödemesiz destekten yararlanabilecek. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 600 bin, sağlayacağı istihdam için 100 bin, mentorlük, danışmanlık ve işletme koçluğu için 20 bin, kuruluş giderleri için 20 bin, girişimcinin veya çalışan personelin alacağı sertifika için 10 bin liraya kadar destek verilecek.

KOSGEB'İN DEPREM BÖLGESİ İÇİN VERDİĞİ DİĞER DESTEKLER

Depremin hemen ardından bölgedeki işletmelerin 2023 yılı borçlarıyla afette yaşamını yitiren işletmecilerin tüm borçlarını silme kararı alan KOSGEB, Acil Destek Kredisi Programı ile işletmelerin ölçeklerine ve hasar durumlarına bakarak 1,5 milyon liraya kadar finansman imkanı sağladı.

Afet Dönemi Yaşam Alanı Desteği ile KOBİ'lere ve esnafa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz konteyner desteği başlatırken işletmelere, konteyner başına 30 bin lira olan destekten 10 konteynere kadar yararlanma hakkı getirdi.

Bunun yanı sıra 75 bin liralık Afet Dönemi İşletme Desteğini başlatarak işletmelerin bakım, tadilat, onarım, personel, ham madde, malzeme, teçhizat, donanım gibi giderlerinin karşılanmasını hedefledi.