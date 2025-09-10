Köylere Avrupa kapısı organik sertifika ile açılıyor

TÜRKİYE'DE organik tarıma yönelik ilgi artarken, küçük üreticiler de sertifika alarak ürünlerine değer katıyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerindeki çiftçiler, organik sertifikalı ürünleriyle hem iç pazarda yüksek fiyat avantajı yakalıyor hem de Avrupa başta olmak üzere dünya pazarlarında alıcı buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, son yıllarda organik tarım alanlarında yüzde 30'a varan bir genişleme kaydedildi. Organik sertifika, küçük üreticiler için sadece ürünün kalitesini belgelemekle kalmıyor; aynı zamanda pazarda rekabet avantajı da sağlıyor. Normal ürününü kilosu 15 TL'den veren bir üretici, organik sertifikalı olduğunda aynı ürünü 30 TL'ye alıcıya sunabiliyor. Organik sertifika alan üreticiler, ihracatçı firmalarla doğrudan bağlantı kurma imkânı buluyor. Ege'den Almanya'ya gönderilen kuru incir, Akdeniz'den Fransa'ya ihraç edilen organik nar ve zeytinyağı, küçük üreticilerin dünya pazarında payını büyütmesine örnek oluyor. İzmir'in Tire ilçesinde organik süt üreticileri, Avrupa'daki zincir marketlerle anlaşma yaparak yeni bir döneme girdi. Sertifika süreci, küçük çiftçiler için hâlâ bazı zorluklar barındırıyor. Belgelendirme maliyetleri ve denetim süreçleri üreticileri zorlayabiliyor. Ancak kooperatifleşme sayesinde bu maliyetler bölüşülüyor ve devlet destekleriyle sürecin kolaylaşması hedefleniyor.