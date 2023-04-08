Koza Altın 1.2 milyar dolar değerinde yeni rezerv buldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Koza Altın A.Ş., altın arama çalışmaları sonucunda 1.2 milyar dolar değerinde yeni altın rezervlerine ulaştı. Borsa İstanbul'da işlem gören Koza Altın A.Ş., altın arama çalışmaları sonucunda ulaştığı yeni altın rezervlerine ilişkin yazıyı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı. Koza Altın tarafından 31 Mart 2023'te KAP açıklamasındaki 2022 yılı Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) raporunda, yıl içerisinde 206 bin ons altın üretilmesine rağmen mevcut rezervin 154 bin ons artış gösterdiği duyuruldu. Ayrıca, Kayseri Kaşköy projesinde devam eden çalışmalarda, 31 Mart 2023 UMREK raporunda 614 bin ons altın potansiyeli yeni keşif kaynak olarak ifade edildi. Devam eden çalışmalarla bu kaynağın artarak piyasa değerinin yaklaşık 1.2 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor. Keşfin 2024 yılında üretime geçilerek bilançoya katkı vermesi bekleniyor. Söz konusu altın rezervi toprak altından çıkarıldıktan sonra Kayseri'de bulunan Himmetdede tesislerinde işlenecek. Koza Altın 200'e yakın maden sahasında sondaj ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor.