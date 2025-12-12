Kredi kart verilerine göre turizm harcamalarında 2025 rekoru kırıldı

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.12.2025 10:12

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre turizm harcamalarında 2025 rekoru kırıldı. 2025’in ilk 10 ayında kredi kartı ve banka kartlarıyla 30,7 milyar dolar harcama yapıldı.

Turizm Databank'ın Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2025'in ilk 10 ayında Türkiye'de banka ve kredi kartlarıyla yapılan turizm harcamaları 2024'e göre %14,1 artarak 30,7 milyar dolara yaklaştı. 2024'te aynı dönemde bu tutar 26,9 milyar dolar seviyesindeydi.

BKM verilerine göre, 2025'in Ocak-Ekim döneminde turizme yönelik en büyük artış konaklama kaleminde görüldü.

Otel Harcamalarında Yüzde 22'lik Artış

Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları, geçtiğimiz yıla göre %22 artarak 10,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, seyahat sektöründe iç pazarın hareketliliğini ve konaklama tercihlerinin artan maliyetlere rağmen sürdüğünü ortaya koydu.

Uçak Bileti Harcamalarında Düşüş

Aynı dönemde uçak bileti harcamaları ise %3 düşüşle 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gerilemede bilet fiyatlarındaki artış, tüketici tercihlerinde kaymalar ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelim etkili oldu.

Online Turizm Hizmetlerine Talep Arttı

Yerli ve yabancı kredi kartlarıyla yapılan online turizm hizmeti alımları da %15,6 artarak 15,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu kalem, özellikle dijital platformlar üzerinden yapılan otel, tur, araç kiralama ve uçuş rezervasyonlarını kapsıyor.

Bu veriler, Türkiye'de kartlı ödeme sistemlerinin turizm sektöründeki rolünün giderek arttığını ve dijitalleşmenin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini gösteriyor.

