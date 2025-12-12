Kredi kart verilerine göre turizm harcamalarında 2025 rekoru kırıldı

Otel Harcamalarında Yüzde 22'lik Artış

Kredi kartıyla yapılan otel konaklama harcamaları, geçtiğimiz yıla göre %22 artarak 10,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, seyahat sektöründe iç pazarın hareketliliğini ve konaklama tercihlerinin artan maliyetlere rağmen sürdüğünü ortaya koydu.

Uçak Bileti Harcamalarında Düşüş

Aynı dönemde uçak bileti harcamaları ise %3 düşüşle 7,8 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu gerilemede bilet fiyatlarındaki artış, tüketici tercihlerinde kaymalar ve alternatif ulaşım yöntemlerine yönelim etkili oldu.