Kredi kartı faizlerinde indirim dönemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte faiz tavanları aşağı yönlü revize edildi. Düzenleme, son dönemde sıkı para politikası çerçevesinde atılan adımların devamı olarak değerlendiriliyor.

KADEMELİ OLACAK

Yeni sistemde kredi kartı faizleri, kartın dönem borcu büyüklüğüne göre kademeli olarak belirlenecek. Daha düşük borç tutarına sahip kartlarda uygulanan faiz tavanı daha fazla aşağı çekilirken, yüksek borçlu kartlarda da önceki döneme kıyasla anlamlı bir indirim yapıldı. Böylece farklı gelir ve borç seviyelerindeki kullanıcılar için daha dengeli bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.



ORANLAR NASIL?

Dönem borcu 30 bin TL altı kartlarda faiz yüzde 3.25

30 bin–180 bin TL arası borçlarda yüzde 3.75

180 bin TL üzeri için yüzde 4.25

Nakit avans faizi de yüzde 4.50'den yüzde 4.25'e düştü.

Yeni oranlar 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.