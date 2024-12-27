Kredi kartı puanları 31 Aralık’ta silinecek

Kredi kartlarında biriken para puanlar, yılsonunda geçerliliğini yitirecek. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bankaların bu puanları genellikle yıl sonunda sildiğini belirterek, kullanıcıları dikkatli olmaya davet etti. Bankaların mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihinin kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Koçal, kredi kartı kullanımından doğan para puanların tüketicilerin finansal işlemlerle elde ettiği bir hak olduğunu belirtti. Koçal, "Puanların süresiz olarak kullanılabilir olması gerekir. Bu tür uygulamalar tüketici güvenini sarsar" dedi. Tüketicilerin kazandıkları puanların korunması adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme yapması gerektiğine dikkat çeken Koçal, bu puanların silinmesinin finansal sisteme duyulan güveni zedelediğini sözlerine ekledi.