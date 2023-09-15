Kredi kartıyla 2 haftada 368.8 milyar TL harcama

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 109.8 milyon, banka kartı sayısı 181.1 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 81 milyon adete yükselirken, yapılan harcamalar da artmaya devam diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 26 Ağustos-9 Eylül 2022 tarihleri arasındaki iki haftada 163.2 milyar TL olan banka kartı ve kredi ile yapılan harcamalar, 25 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihleri arasındaki iki haftada yüzde 125.2 artarak 368.8 milyar liraya çıktı. Yapılan harcamalar, 1 Eylül haftasındaki 191.1 milyar TL'ye göre, 8 Eylül'de sona eren haftada, kısmen azalarak 177.7 milyar lira olarak gerçekleşti.8 Eylül'de sona eren haftada banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcamalar, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 112.8 artarak 177.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu haftada kredi kartı ile her gün ortalama 25.4 milyar lira harcama yapıldı. Saat başı harcama 1 milyar 57 milyon TL olurken, dakikada 17 milyon 629 bin, saniyede ise ortalama 293 bin liralık işlem yapıldı.Enflasyondaki yükselişin de etkisiyle banka kartı ve kredi ile yapılan harcamalarda market ve AVM'ler ön plana çıktı. Market ve AVM'deki harcamalar, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 100 artarak 31 milyar 870 milyon liraya ulaştı. Yapılan harcamaların yüzde 18'i buralarda gerçekleştirildi. Elektrik ve elektronik sektörüne yönelik harcamalar yüzde 150.8 artarak 12.6 milyar liraya ulaşırken, yemek harcamaları yüzde 132.2 artarak 10.5 milyarı geçti. Çeşitli gıdalara yönelik harcamalar yüzde 141 artarak 13.1 milyar lira olurken, benzin ve akaryakıt harcamaları da yüzde 86.7'lik artışla 13.1 milyar lira oldu. Hizmet sektöründeki harcamalardaki artış yüzde 144.3 olarak gerçekleşti.Giyim ve ayakkabı için yapılan harcamalar yüzde 97.2 artarak 12.4 milyar TL olurken, mobilya alımına yönelik harcamalar yüzde 100 arttı. Sağlık harcamalarındaki artış yüzde 115, seyahat harcamalarındaki artış ise yüzde 113 oldu. Harcamalarda en az artış yüzde 19.5 ile telekomünikasyon sektöründe gerçekleşti.Merkez Bankası verilerine göre kredi kartı borçları 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 1 trilyon 242 milyar TL'ye ulaştı. Son 1 yılda yüzde 156.8, 2022 sonuna göre ise 90.9 artış oldu. Borçların 559.1 milyar lirasını taksitli borçlar, 683.3 milyar lirasını taksitsiz borçlar oluşturuyor. Son 1 yılda taksitli borçlar yüzde 146, taksitsiz borçlar yüzde 166 arttı.