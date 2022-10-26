“Krizler acil aksiyon planlarını gündeme getiriyor”

PANDEMİ, politik kriz ve savaşlar, enflasyon oranı ve döviz kurunun yükselişi, tedarik ve enerji sorunu gibi küresel ve bölgesel olarak geniş çaplı etkiler yaratan olay ve krizler son dönemde artış gösterdi. Özellikle politik krizler ve yaptırımlar sonucunda ülkeler, kurum, kuruluş ve sektörler farklı senaryolar ve uzun vadeli çözüm yöntemleri bulma girişimi içerisinde acil aksiyon planlarını gündeme getiriyor. Bu bağlantıda yaşanabilecek risklere dikkat çeken Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, "Küresel çapta özellikle son yıllarda birçok zorluğu arka arkaya tecrübe ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Pandemi ile başlayan zorlu süreç ve ardından diğer ülkelerde meydana gelen politik kriz ve yaptırımlar, döviz kuru ve fiyatlardaki artış, kişiler ve ülkeler bazında olumsuz etkilerini giderek arttırdı. Maliyet artışları, lojistik ve tedarik zincirindeki aksama ve sorunlara karşı iş dünyası da harekete geçti ve iş sürekliliğin devamı için acil aksiyon ve tasarruf planları devreye alındı. Politik krizlerin zemin hazırladığı, önümüzdeki kış mevsiminde ısınma ve üretimde gerekli enerjide beklenen endişe ve belirsizlik ortamına karşı temel konu ve ihtiyaçlarda haneler ve işletmelerde gelecek projeksiyonu da belirsizleşti" diye konuştu. "Ham madde ve enerji kaynaklarında artış gösteren maliyetler işletmelerde yaşanabilecek iş durması ihtimalini artırırken, bu bağlamda yeni riskler doğuruyor" diyerek küresel çapta yeni zorluklar ile karşı karşıya kalınabileceğini belirten Nihat Kırmızı, "Tüm dünyada enflasyon oranları ve fiyatlamalarda artış görülürken, yine yıl içerisinde yaşadığımız çip krizi, politik ve jeopolitik sebeplerden kaynaklanan tedarik ve lojistik problemleri de işletmeleri ve tedarikçileri durağan konuma sürüklüyor. Üretim ve tedarikte yaşanan arz-talep dengesizliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" dedi.