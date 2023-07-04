Kubran Bayramı’nda gümrük kapılarından 1 milyon 126 bin kişi geçti

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı iznini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların giriş çıkışlarının hızlı ve konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için yoğun bir mesai programı gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda sınır kapılarımızdan 22 Haziran-02 Temmuz tarihleri arasında 111 bin 689 araç giriş ile birlikte 611 bin 71 yolcu ülkemize giriş yapmıştır. Aynı tarihler arasında toplamda 83 bin 326 araç çıkışı ile birlikte 515 bin 690 yolcu çıkışı gerçekleşmiştir. Kurban Bayramı boyunca toplamda 195 bin 15 araç giriş çıkışı gerçekleşirken 1 milyon 126 bin 761 yolcu giriş çıkışı olmuştur. Kurban Bayramı tatili boyunca en çok kullanılan gümrük kapımız 52 bin 30 yolcu aracı ile 214 bin 44 vatandaşımızın giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı olmuştur" denildi.



Diğer gümrük kapılarıyla ilgili ise şu ifadelere yer verildi:



"Yoğunluğu en fazla olan kapılarımızdan Habur Sınır Kapısı 55 bin 358 yolcu ve 8 bin 179 yolcu aracı, Sarp Sınır Kapısı 153 bin 677 yolcu ve 8 bin 351 yolcu aracı, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'nde 27 bin 995 yolcu ve 1 bin 709 yolcu aracı, Dilucu Gümrük Müdürlüğü'nde ise 31 bin 851 yolcu ve 4 bin 773 yolcu aracı ile işlem sağlanmıştır. Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kara sınır kapılarımızdan toplam 77 bin 515 yolcu ve 7 bin 943 yolcu aracı giriş çıkış işlemi gerçekleşmiştir. Kapıkule Sınır Kapısı'nda en yoğun gün 2 Temmuz Pazar günü olurken 6 bin 992 araç girişi gerçekleşmiştir. Avrupa'ya açılan bu kapımızda bayram boyunca günlük ortalama 4 bin 730 araç girişi olurken 19 bin 459 yolcumuz da giriş yapmıştır."