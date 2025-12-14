Küçük esnafa vergi kolaylığı

Vergilendirme sistemi kapsamında basit usulden gerçek usule geçecek mükelleflere yeni kolaylıklar sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 2026'dan itibaren basit usulden gerçek usule geçecek küçük esnaf ve işletmelerin vergi işlemlere kolaylık getirdi. Kararla mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemlerinin yürütüldüğü Defter- Beyan Sistemi kapsamındaki işlemleri, bağlı oldukları meslek odaları ve birlikler tarafından da yapılabilecek. Yılbaşından itibaren 30 büyükşehirde basit usulden gerçek usule geçecekler arasında "her türlü emtia imalatı ve alım-satımı ile uğraşanlar, inşaatla ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işlerini yapanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler, eğlence ve istirahat yerlerini işletenler, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar" yer alıyor. Düzenlemeyle 1 Ocak 2026'dan itibaren gerçek usulde vergilendirilecek mükelleflerin, kayıt ve beyanname verme gibi işlemleri için kolaylık getirildi.