Küçük nükleer santralde ABD ile işbirliği yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'de enerji alanında da önemli imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı. Anlaşma sivil nükleer alanına giren tüm unsurları kapsadığı için tıbbi ve endüstriyel nükleer çalışmalar da dahil olmak üzere nükleer santral kurulumunu da kapsayacak şekilde geniş çaplı işbirlikleri söz konusu olacak. Öte yandan Türkiye, mevcut nükleer enerji programında Akkuyu gibi büyük ölçekli santral yatırımlarını sürdürürken, geleceğe dönük planlarında küçük modüler reaktörleri de (SMR) gündemine almıştı. İşbirliğinin en önemli ayağı da bu konuda gerçekleşecek. Geleneksel nükleer santrallere kıyasla daha düşük maliyetli, esnek ve güvenli enerji üretim teknolojileri olarak öne çıkan bu santraller, fabrika ortamında üretilebildiği gibi modüler yapıları sayesinde ihtiyaç duyulan bölgelere ve sanayi tesislerine de kolayca taşınarak kurulabiliyor. ABD işbirliğinde geliştirilmesi planlanan bu yeni teknolojinin Türkiye'de 5 bin megavat düzeyinde kurulu güç potansiyeli olduğu öngörülüyor.

TBMM'YE SUNULACAK

Enerji Bakanlığı, SMR'lerin desteklenmesi için hazırladığı kanun teklifini yeni yasama döneminde TBMM'ye sunacak. Kanun teklifinin ana çerçevesini, SMR yatırımlarının yalnızca hükümetler arası anlaşmalarla değil, özel sektör eliyle de hayata geçirilebilmesi oluşturacak. Bu kapsamda, rüzgar ve güneş enerjisinde uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeline benzer bir teşvik sistemi gündeme gelecek. Yerli ve yabancı yatırımcıların, özel sektör ortaklıklarıyla projelere dahil edilmesi hedefleniyor. SMR teknolojisi dünya genelinde hızla gelişiyor. ABD, 2030'a kadar 10'dan fazla SMR devreye almayı planlıyor. ABD, Kanada, Güney Kore ve Fransa bu alanda öncü yatırımlar yaparken, Türkiye'nin de yasal düzenleme ile bu sürece erken aşamada dahil olması, uluslararası rekabet gücünü artıracak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.



NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULUMU İÇİN İŞBİRLİĞİ HEDEFLİYORUZ

BAKAN Bayraktar, ABD'de imzalanan nükleer işbirliği anlaşmasına ilişkin, "Nükleer enerji santrallerinin kurulumu için işbirliği hedefliyoruz" dedi. Bayraktar, BOTAŞ ile Woodside Energy arasında 9 yıl sürecek uzun vadeli LNG tedarikine yönelik ön anlaşmanın ise Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sunacağını kaydetti.