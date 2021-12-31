Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya’da konuştu

Ersoy, Antalya'da Serik 2 Atık Su Arıtma Tesisi ve Bağlantılı Altyapı Tesislerinin açılışında yaptığı konuşmada, Belek-1 Atıksu Arıtma Tesisi ile Belek-2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin mevcut durumları itibarıyla günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak hale geldiğini dile getirdi. Bu doğrultuda tüm bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Bakanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) arasında protokol imzalandığını hatırlatan Ersoy, protokol gereğince ASAT tarafından ihalesi yapılan "Serik 2 Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri İşi"nin yapımının Bakanlığı tarafından üstlenildiğini söyledi.

Tesisin hep birlikte açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ersoy, artık Serik merkez, Belek, Kadriye bölgelerinde yeni yapılan terfi hatlarıyla beraber turizm tesislerinin atık suyunun, yeni yapılan Serik-2 Atıksu Arıtma Tesisi'ne verileceğini bildirdi. Bölgedeki bütün atık suların tek bir merkezde toplanıp, yerleşim alanlarının dışına taşınacağını ve üst düzey bir çevre koruması sağlanacağının vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Yapılan ihalenin üzerine eklenen ve 2022 turizm sezonu öncesi bitirilmesi planlanan Boğazkent Terfi Merkezi ve Terfi Hatları imalatlarının tamamlanmasıyla yaklaşık 336 milyon liralık yatırımı bölgemize kazandırmış olacağız. Burada Boğazkent ihale kapsamında yoktu ancak gelen talepler ve Boğazkent arıtmasının da limite gelmiş olması sebebiyle onu da projeye dahil ettik. Projenin kapsamını büyüterek, tüm hattı atık su idaresi kapsamında çözüme ulaştırdık. Bu 336 liralık yatırımın yüzde 10'luk kısmı bölge turizm yatırımcılarımızın oluşturduğu BETUYAB tarafından karşılanırken kalan yüzde 90'ı Bakanlığımız tarafından karşılanmış durumda. Her şeyi devletten beklemek yerine, devletle beraber sorumluluk alan, taşın altına elini koyan turizm yatırımcılarımızı bu sorumlu ve örnek davranışları için teşekkür ediyorum."

YILDA 51 MİLYON KİLOVATSAAT ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yatırımlar sayesinde turizm açısından çok önemli olan bölgenin gelecek 50 yıllık atık su sorununu çözüme kavuşturmuş oluyoruz. Bugün ayrıca atık su arıtma tesislerinden gelecek olan çamurları bertaraf ederek, önce kurutup daha sonra da bunu enerjiye dönüştürecek tesisimizin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Tamamen doğa dostu olan bu tesisle yılda, 20 bin hanenin elektrik ihtiyacına denk gelen yaklaşık 51 milyon kilovatsaat kapasiteli elektrik üretilecektir. Ayrıca bu sayede geri kazanılan yaklaşık 11 milyon litre su da yeniden doğaya kazandırılacaktır. Başka deyişle bir koyundan üç post çıkarmış oluyoruz. Hem arıtılacak kullanılmış suyu arıtarak taze su elde etmiş oluyoruz ve tekrar bunu sulamada kullanıyoruz. Ayrıca arıtmanın posasını depolamak veya atmak yerine yakarak elektriğe çeviriyoruz."

Ülke olarak Paris Anlaşması'na taraf olduklarının ifade eden Ersoy, "Paris Anlaşması'nın gereği olan ve gelecekte turizm için şart olan sürdürülebilir ve yeşil sertifikasyon adına bölge olarak önemli bir adımı gerçekleştirmiş oluyoruz. Yapılması gereken tüm önemli yatırımları bu bölgede gerçekleştirmiş oluyoruz." dedi.

Ersoy, Kemer ile ilgili fizibilite ve proje çalışmasının devam ettiğini, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile protokole döküp orada da çalışmaları yıl sonu itibarıyla başlatmayı planladıklarını söyledi. Vali Ersin Yazıcı da 66 bin metrekare alan üzerine kurulan tesisin örnek olduğuna işaret ederek atık suyun arıtılarak doğaya kazandırılacağını belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise 2,5 yıl süren özverili çalışmalar sonucunda tesisin tamamlandığını aktararak uzun yıllardır bölgedeki terfi istasyonları ve arıtma tesisleriyle ilgili yaşanan bazı altyapı ve çevre sorunlarının artık ortadan kalkacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve protokol üyeleri, tesisin açılışın gerçekleştirdi.