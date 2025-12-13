Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi kabul edildi! Bakan Ersoy: 64 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız

REZERVASYON AKIŞINI YENİDEN HIZLANDIRDIK

2025 yılının ilk dokuz ayında tüm zamanların gelir rekorunu kırdıklarını ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 50 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirten Bakan Ersoy, "Yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcaması 2017 yılında 83, 2024 yılının ilk 9 ayında 107, 2025 yılında ise bu rakam 116 dolar seviyesine yükselmiştir. 2024'e göre yüzde 9, 2017'ye göre yüzde 41'lik büyüme en önemli hedeflerimizden biri olan nitelikli turisti ülkemize çekme noktasında her yıl üstüne koyarak gerçekleştirdiğimiz ilerlemeyi ve istikrarı açıkça göstermektedir. Tabii, bu rakamlarla ilgili muhakkak bilinmesi gereken noktalar var. 2025 yılının ön rezervasyonlarına baktığımızda iyi bir rezervasyon yaşanacağını öngörüyorduk. Ülkemize olan bu ciddi talebi devam eden Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen sağlamıştık. Ancak maalesef olumsuzluklar bununla sınırlı kalmadı. Paskalya Tatili'ne denk gelen 23 Nisan İstanbul depremi, ardından patlak veren Hindistan-Pakistan çatışmaları ile 12-24 Haziran tarihleri arasında İsrail-İran savaşı peş peşe yaşandı. Bütün bunların üzerine İran'daki nükleer tesislerin hedef alınabileceği endişesi de hakim olunca rezervasyon akışı yavaşladı ve kıyı bölgelerimizdeki aile ağırlıklı rezervasyonlarda iptaller yaşandı. Bu koşullar altında dahi hedeflerimizden ödün vermedik. Derhal gerekli adımları atarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun tanıtım kampanyaları düzenledik. Nihayetinde çalışmalarımız sonuç verdi ve rezervasyon akışını tekrar hızlandırdık" ifadelerini kullandı.