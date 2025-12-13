Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi kabul edildi! Bakan Ersoy: 64 milyar dolarlık hedefi yakalayacağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bütçe üzerine sunum yaptı.
REZERVASYON AKIŞINI YENİDEN HIZLANDIRDIK
2025 yılının ilk dokuz ayında tüm zamanların gelir rekorunu kırdıklarını ve bir önceki yılın aynı dönemine göre 50 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirten Bakan Ersoy, "Yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcaması 2017 yılında 83, 2024 yılının ilk 9 ayında 107, 2025 yılında ise bu rakam 116 dolar seviyesine yükselmiştir. 2024'e göre yüzde 9, 2017'ye göre yüzde 41'lik büyüme en önemli hedeflerimizden biri olan nitelikli turisti ülkemize çekme noktasında her yıl üstüne koyarak gerçekleştirdiğimiz ilerlemeyi ve istikrarı açıkça göstermektedir. Tabii, bu rakamlarla ilgili muhakkak bilinmesi gereken noktalar var. 2025 yılının ön rezervasyonlarına baktığımızda iyi bir rezervasyon yaşanacağını öngörüyorduk. Ülkemize olan bu ciddi talebi devam eden Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerine rağmen sağlamıştık. Ancak maalesef olumsuzluklar bununla sınırlı kalmadı. Paskalya Tatili'ne denk gelen 23 Nisan İstanbul depremi, ardından patlak veren Hindistan-Pakistan çatışmaları ile 12-24 Haziran tarihleri arasında İsrail-İran savaşı peş peşe yaşandı. Bütün bunların üzerine İran'daki nükleer tesislerin hedef alınabileceği endişesi de hakim olunca rezervasyon akışı yavaşladı ve kıyı bölgelerimizdeki aile ağırlıklı rezervasyonlarda iptaller yaşandı. Bu koşullar altında dahi hedeflerimizden ödün vermedik. Derhal gerekli adımları atarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızla birlikte çok yoğun tanıtım kampanyaları düzenledik. Nihayetinde çalışmalarımız sonuç verdi ve rezervasyon akışını tekrar hızlandırdık" ifadelerini kullandı.
2025 HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ
Turizm politikalarını krizlere karşı dayanıklı hale getirdiklerini ifade eden Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
"Göreve geldiğimiz 2018 yılından itibaren elde ettiğimiz başarılar ulusal değil, uluslararası ölçektedir. Türkiye 2017'de dünyanın en çok turist çeken ülkeler arasında 8'inci sıradaydı. Biz ülkemizi 2024 itibarıyla 4'üncü sıraya taşıdık. Turizm gelirimizde gerçekleştirdiğimiz sıçrama bunun da ötesindedir. Bu alanda 2017'de 15'inci sırada olan ülkemizi 2024'te 7'nciliğe yükselttik. Turizm gelirleri artışında yakaladığımız bu ivmeyle 64 milyar dolarlık 2025 sonu hedefimizi de yakalayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin hizmetkarı olarak çalıştığımız bu yolda daha fazlası, daha iyisi için ilerlemeyi sürdüreceğiz."
TURİZM 2026 BÜTÇESİYLE DAHADA GÜÇLENECEK
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diledi.
Ersoy, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin sunumunun gerçekleştirildiğini ve kabul edildiğini bildirdi.
Bütçenin hayırlı olmasını temenni eden Ersoy, şu ifadelere yer verdi:
"Kültür, sanat ve turizm alanlarında bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları daha ileriye taşıyacak, kültürel mirasımızı koruyan, turizmde nitelikli ve sürdürülebilir büyümeyi önceleyen çalışmalarımızı yeni dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Sanatı ve kültürü toplumun her kesimiyle buluşturan, ülkemizin değerlerini geleceğe taşıyan projelerimizi 2026 bütçemizle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."