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Giriş Tarihi: 17.5.2024 14:45 Son Güncelleme: 17.5.2024 14:46

Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 44,9 milyon TL'lik destek

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu yıl sinema sektörüne aktardığı destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

AA
Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 44,9 milyon TL’lik destek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sinema sektöründe nitelikli belgesel film yapımlarının gerçekleştirilmesinde büyük öneme sahip Bakanlık desteklerini sektör temsilcilerinden oluşan Sinema Destekleme Kurulu belirledi.

Bu yıl 191 belgesel film yapım proje başvurusunu değerlendiren kurul, 44 proje için 10 milyon 335 bin lira destek verilmesine karar verdi.

Bakanlık geçen ay 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira, 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira, 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira, 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira destek sağladı.

Belgesel film yapımlarına aktarılan yeni destekle bu yıl içinde sinema sektörüne aktarılan destek miktarı 44,9 milyon liraya ulaştı.

Bakanlık, çekim sonrası dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım ile uzun metrajlı sinema film yapımına ilişkin başvuruları ise mayıs ayı sonuna kadar değerlendirecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığından sinema sektörüne 44,9 milyon TL'lik destek
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