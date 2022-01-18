Kur korumalı mevduat 150 milyara çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın birikimlerini Türk Lirası
'nda değerlendiren vatandaşların kurdaki oynaklık nedeniyle mağdur olmaması için açıkladığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
" (KKH) hesabına ilgi artarak devam ediyor. KKH hesapları 150 milyar TL'yi buldu. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, merak edilen soruları yanıtladı. Mevduattan herhangi bir kesinti yapılmayacak, bu ürüne stopaj uygulanmayacak. Sisteme giriş-çıkış için herhangi bir kısıt olmayacak. Gerçek kişilerin Türk lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek oran baz alınacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı" konusunda merak edilen sorulara yanıt verdi. Merak edilen yanıtlar şöyle:
Kur Korumalı Hesabı (KKH) kimler açabilir?
Hesap sahibinin "yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşı ya da Türkiye
'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi olması" gerekiyor.
Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?
Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir engel bulunmaması öngörülüyor.
Bankalara saat 11:00'den önce hesap açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol izlemeli?
Merkez Bankası
'nın saat 11'de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilir.
Müşterek hesap açılıp/ açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler nelerdir?
Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; kur korumalı
hesap açmak için gerekli kriterleri sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülüyor.
Yararlanıcı, birden fazla bankada hesap açabilir mi?
Birden fazla hesap açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa tekrardan hesap açmak mümkün mü? Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Hesap; farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de olabilecek.
Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?
Kur Korumalı Hesaplar'ın; mevcut durumda 21 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında açılmış veya açılacak olması gerekiyor.
2-Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecek?
Vade başı/vade sonu kurunda Merkez Bankası'nın saat 11.00'de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacak. Vade sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecek. Kur farkından kaynaklı ödeme yapılması gerekirse, bankalar tutara ilişkin talebini Merkez Bankası'na iletecek. Hazine aynı gün parayı aktaracak.
3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık vade olarak belirlenmesi mümkün müdür?
Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi planlanıyor. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülüyor.
KKH'a, işletilecek faiz oranında sınırlama var mı?
Faiz, Merkez Bankası'nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacak. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 puan üstünde belirlenecek. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.
Söz konusu işlemlere yönelik örnek senaryolar neler?
Döviz kuru 10 lira , kur korumalı hesap faizi yıllık yüzde 14 ve 100 lira tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak.
1.SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 lira olarak gerçekleşirse kur korumalı mevduata parası yatıran kişi, anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda Merkez Bankası'nca ek bir ödeme yapılmayacak.
2. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 lira olarak gerçekleşirse hesap yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 TL alacak. Merkez Bankası'nca ek bir ödeme yapılmayacak.
3. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 lira olarak gerçekleşirse kur korumalı hesap yararlanıcısı anapara + faiz olarak 114 lira alacak. Bu durumda Merkez Bankası tarafından ek bir ödeme yapılmayacak.
4. SENARYO: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 lira olursa, hesap yararlanıcısı anapara + faiz + kur farkı olarak 120 lira alacak. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 lira tutarındaki fark MB tarafından bankaya ödenecek.