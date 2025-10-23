Kur korumalı mevduat 34,2 milyar TL geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bankacılık istatistiklerini yayımladı. BDDK verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki azalış bu hafta da devam etti.

KKM'DE 34.2 MİLYAR TL'LİK GERİLEME

BDDK'nın 17 Ekim haftasına ilişkin verilere göre, söz konusu hesapların toplam büyüklüğü 239,5 milyar TL'den 205,3 milyar TL'ye geriledi. Böylelikle KKM hesapları yaklaşık 34,2 milyar TL azalmış oldu.

KREDİLER ARTTI, MEVDUATLAR DÜŞTÜ

Aynı haftada bankacılık sektöründeki toplam krediler 21 trilyon 245,4 milyar TL'den 21 trilyon 308 milyar TL'ye çıkarken, mevduat hesapları ise 24 trilyon 707,9 milyar TL'den 24 trilyon 609,6 milyar TL'ye indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ, BİREYSEL AZALDI

Tüketici kredileri 2 trilyon 618,1 milyar TL'den 2 trilyon 624,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 545,7 milyar TL'den 2 trilyon 478,9 milyar TL'ye geriledi.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar ise 508,6 milyar TL'den 515,1 milyar TL'ye yükseldi.