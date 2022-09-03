Kur korumalı mevduata ilgi hızlandı: Günlük giriş 7.2 milyar TL

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp dolarizasyonu azaltmak için geçen yılın son haftasında uygulamaya alınan kur korumalı mevduata (KKM) ilgi ağustos ayında hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü 19-26 Ağustos tarihleri arasındaki 1 haftalık dönemde 30 milyar lira artarak 1 trilyon 277 milyar liraya çıktı.Temmuz sonunda 1 trilyon 134 milyar lira olan kur korumalı mevduat hesaplarının büyüklüğünde ağustosta yaşanan artış 143 milyar lira olarak gerçekleşti. Kur korumalı mevduatta temmuzdaki artış 95 milyar lira olmuştu. Ağustos ayındaki 28 günde günlük ortalama artış 5 milyar 124 milyon lira olurken, 20 iş günündeki günlük ortalama artış 7 milyar 174 milyon lira olarak gerçekleşti.BDDK'nın günlük verilerine göre, kur korumalı mevduatın uygulamaya alınmasından bu yana döviz hesaplarında çözülme hızlandı.22 Aralık 2021'de 261.6 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 29 Ağustos itibarıyla 235 milyar 250 milyon dolara indi. Döviz hesaplarındaki 8 aylık çözülme 26.4 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketler 9.6 milyar dolar, bireyler ise 16.8 milyar doları Türk Lirası'na çevirdi.Kur korumalı mevduat uygulaması TL mevduatta da tarihi rekorun kırılmasını sağladı. 22 Aralık 2021'de 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduatın büyüklüğü, 29 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 1 trilyon 683 milyar lira artarak 3 trilyon 514 milyar lira ile tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.BDDK'nın haftalık verilerine göre TL mevduatın toplam mevduat içerisindeki payı 26 Ağustos itibarıyla yüzde 45'e çıktı.TL mevduatın payı 2021'in son haftasında yüzde 37'ye gerilemişti.Tasarruf sahiplerinin üçte birinin döviz yerine tercih ettiği kur korumalı TL mevduat hesabını, bir yandan ekonomik büyümeye katkı sağlarken, diğer yandan da döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyenlerin işini zorlaştırıyor. KKM aynı zamanda enflasyonun tetikleyicisi olan aşırı kur hareketlerini dÖte yandan temmuz ayı ortasından bu yana yükseliş trendine giren Borsa İstanbul dün de rekor serisine devam etti. Endeks, banka hisselerine gelen alımlarla 3 bin 200 puanı geçerken, bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 8'e ulaştı. Ağustosun ortasından bu yana çıkış trendine giren Vakıfbank ve Halkbank dün de piyasayı sürüklerken, İş Bankası'nın tavan olduğu dikkat çekti. Analistler yerli yatırımcıların ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çekerken, son dönemde yabancıların da piyasaya dönmeye başladığını vurguladı.