Kur korumalı mevduatta süre 1 yıl uzatıldı

"Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında" Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Finansal istikrara katkı sağlanması, TL cinsinden tasarrufların özendirilmesi ve TL yatırımcılarının korunması amacını taşıyan uygulamada, kur korumalı Türk Lirası (TL) mevduat ve katılma hesapları açabilmek için son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti. Değişiklikle söz konusu hesaplar, 31 Aralık 2023'e kadar açılabilecek. Öte yandan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek yatırımlar için başvuru süresi 2 yıl daha uzatıldı. Bu yıl sonunda bitecek olan başvuru süresi yapılan değişiklikle 31 Aralık 2024 tarihine kadar ötelendi.