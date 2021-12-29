Kur korumalı TL mevduat hesabına ilgi artıyor... 59.8 milyar lirayı geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından duyurduğu dövize endeksli TL mevduat programına vatandaşın ilgisi devam ediyor.
BANKA FAİZLERİ % 17
20 Aralık akşam saatlerinde açıklanan, döviz ve altın fiyatlarının düşmesine neden olan yeni paketle TL mevduatlar 50 milyar TL arttı. Vatandaşın TL birikimini kurdaki dalgalanmaya karşı korumayı amaçlayan yeni ürüne, kamu, özel ve katılım bankalarının tamamı katıldı. Uygulamada mevduat faizi açıklanan politika faizinden 300 baz puan daha yüksek olabilecek. Buna göre; bankalarca uygulanacak faiz politika faizinin (Yüzde 14) en fazla 3 puan üzerinde olabilecek. Bu çerçevede, bankalar da Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı
'nda faizi yüzde 17 olarak belirlemiş durumdalar. Kamu bankalarının belirlediği alt limit sınırı ile özel bankalarınki farklılık gösteriyor. Çoğu banka, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabı
açmak isteyen vatandaşların bizzat bankaya gelmesini istiyor.
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ YOK
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
Hesabı'nı sadece gerçek kişiler açabiliyor.
Bankada vadeli hesap açılışı ücretsiz, hesap işletim ücreti alınmıyor.
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı
'nda asgari faiz oranı olarak TCMB politika faizi
uygulanıyor. Şu anda bankalar bu oranın 3 puan üzerinde faiz belirlemiş durumda.
TL Vadeli Mevduat Hesabı 3-6-9-12 ay olarak açılabiliyor.
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'nda stopaj oranı sıfır.
Vade sonunda kur getirisi, faiz getirisinden az olur ise standart vadeli mevduat süreci işiyor. Vatandaş hesap üzerindeki faiz getirisinden yararlanıyor. Vade sonunda döviz kurunun getirisi, faizden fazla ise kur getirisinden paranız ödeniyor.
Kur farkı hesaplamalarında paranın yatırıldığı gün saat 11:00'da açıklanan döviz alış kuru ile vade sonu günü saat 11:00'da açıklanan TCMB döviz alış
kuru kullanılıyor.
Vade sonunda kur farkı faiz oranı üzerinde olursa, fark vatandaşın hesabına TL olarak yansıtılıyor.
Vatandaş hesabı vadesi gelmeden önce kapatırsa, hesabın açıldığı tarihteki saat 11:00'de açıklanan TCMB döviz alış kuru ile hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'de açıklanan döviz alış kuru karşılaştırılıyor. Düşük olan kura göre hesap bakiyesi güncelleniyor. Hesabın kapatılması istenen tarihte kurun düşük olması durumunda, vatandaş vade başlangıç tarihindeki anaparasından kayıp yaşayabilir.
Vade sonunda, faiz tahakkuku gerçekleştikten sonra hesap otomatik kapatılıyor. Ancak yeniden uzatabiliyor.