Kur spekülasyonuna Merkez Bankası’ndan geçit yok

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2023'te başladığı faiz artırım politikasını bu ay sonlandırırken, para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla devam ettirilmesiyle Türk Lirası'nın reel bazda değerlenme sürecine katkı vereceğinin mesajını verdi. Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yapılan açıklamada, para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceğine vurgu yapılması, önümüzdeki dönemde güçlü TL mesajıyla birlikte kurda herhangi bir bozulma beklenmediği şeklinde yorumlandı.3 Şubat'ta başkanlığa atanan Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Para Politikası Kurulu gerçekleştirdiği son 8 toplantının tamamında faiz artırım kararı almıştı. Bu toplantılarda faiz toplam 36.5 puan artırılarak yüzde 8.5'ten 45'e çıkarıldı.PPK sonrası yapılan açıklamada, "Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurtiçi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir" denildi. Hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatlarının enflasyon baskılarını canlı tuttuğuna işaret edilerek, şunlar vurgulandı: "Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir."Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talebin, döviz kuru istikrarına katkıda bulunmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk Lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı. Kararlı duruş ve güçlü TL mesajı, piyasada da karşılığını buldu. PPK öncesi 31.90 TL'ye kadar yükselen dolar, karar metninin yayımlanmasının ardından 30.95 TL'ye geriledi.Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı tasarruflarda TL'ye geçişi hızlandırıyor. Döviz tevdiat hesapları 9-16 Şubat haftasında 1.1 milyar dolar azalarak 174 milyar 630 milyon dolarla 13 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu tarihten 16 Şubat'a kadar olan dönemde TL mevduat ise 837 milyar lira artarak 8 trilyon 936 milyar liraya çıktı. Döviz hesapları 26 Ocak'tan bu yana 3 milyar 746 milyon dolar azaldı.PPK sonrası yapılan açıklamada, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceği değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.MAKROIHTIYATI politikaların, piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulanmaya devam edileceğine dikkat çekilerek, "Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır. Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir" değerlendirmesi yapıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini vurguladı. Şimşek, Garanti Bankası'nın tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğine dikkati çeken Şimşek, "Öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacak. Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.