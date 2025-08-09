Kuraklık tehlikesine karşı su seferberliği! Bakanlıktan 5 önemli adım

KURAKLIK BÖLGELERİNE ACİL PLAN

Kuraklık riski yüksek olan İç Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tarımsal üretim ve içme suyu temini için acil eylem planları hazırlandı. Eğirdir, Sapanca ve Beyşehir gibi stratejik göllerin seviyeleri kritik düzeye indiğinde kontrollü kullanım ve kısıtlamalar devreye girecek. Böylece hem tarımsal üretim hem de içme suyu güvenliği korunacak.

KAÇAK KUYULAR KAPATILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimlerle iş birliği içinde gölleri besleyen akarsu yataklarında denetimleri artırdı. Kaçak kuyular kapatılıyor, yağmur suyu hasadı ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı gibi alternatif projeler destekleniyor.