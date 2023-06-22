Kurban Bayramı öncesi kasap ve baklavacılara denetim

"130 BİN İŞLETMEMİZDE DENETİMLERİMİZİ TAMAMLADIK"

Karaca yapılan denetimlerden de bahsederek, "Biz dikkat ederseniz denetimde hammaddenin girdiği noktadan yani soğuk hava deposundan ilk alış noktasından başlayıp, vatandaşa verilen son noktaya kadar kontrol ettik. Soğuk hava deposundaki ısı kontrolü ve içerideki düzene baktık. Beyaz et ve kırmızı et yan yana konulmaz. Süt ürünleri ve başka ürünler de çapraz bulaşmadan dolayı aynı ortama konulmaz. Bunlardan dolayı bu işletmemize de süre verdik bu ayrışmayı ve düzeni yapmaları için. 2022 yılında 236 bin denetim yaptık. Şu anda da 130 bin işletmemizde denetimlerimizi tamamladık. Sürekli denetim yapıyoruz. Herhangi bir olumsuzluk gördüklerinde vatandaşlarımızdan ricamız Alo 174 Gıda Hattı var. Bize bildirdikleri takdirde olumsuzluklara anında müdahale edip gerekli cevapları veriyoruz" ifadelerini kullandı.



"USULÜNE UYGUN ŞARTLARDA ÇALIŞMAYAN ESNAFIMIZ DA VAR"

Kasap dükkanı sahibi İsmet Pelit ise, "İşletmemizde herhangi bir sıkıntı yok. Kendileri de gördüler. Hijyenik koşullar altında çalışıyoruz. Usulüne uygun şartlarda çalışmayan esnafımız da var. Bunların tespiti önemli" şeklinde konuştu.