Kurumsal Dijital Depo’da verileriniz güvende olsun

TÜRK TELEKOM, veri merkezlerinde KOBİ, kurumsal ve kamu müşterilerine özel bulut, iş sürekliliği, sanallaştırma, veri yedekleme, depolama, siber güvenlik ve replikasyon hizmetleri sunmayı sürdürerek ürün ve servis portföyünü her geçen gün çeşitlendiriyor. Yedeklenen veri boyutunu geçen yıla oranla iki katından fazla artıran Türk Telekom, bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.Türk Telekom'un bu hizmetinden kurumlar, kurum içi ve dışı dosya paylaşımı, büyük dosya transferi, eş zamanlı ortak çalışma gibi yetkinlikleri olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) uyumlu bu servisten aylık ödeme fırsatıyla faydalanabilecek. Dijital Depo Kurumsal, kullanıcıların elektronik ortamdaki tüm bilgi ve belgelerini 512 bit kriptolayarak koruma altına alan, her türlü belgeyi saklayan ve bu belgelerin kolaylıkla paylaşılmasını sağlayan bir dosya içerik yönetimi ve arşivleme sistemi olarak tanımlanıyor. Mobil uygulaması ve kullanıcı dostu web ara yüzü ile internet bağlantısı olduğu sürece tüm verilere erişilebiliyor. Dijital Depo Kurumsal hizmeti ile ilgili bilgi veren Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "Türkiye'nin verisini koruma ve saklama vizyonuyla; yerli bulut teknolojilerini geliştirmeye ve iş birlikleri ile sürekli olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu anlamda Dijital Depo kurumsal uygulamamız ile kurumsal müşterilerimize maliyet, güvenlik, erişim ve ölçeklenebilirlik avantajları sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Bulut tabanlı yedekleme çözümleriyle kurumsal müşterilerine maliyet avantajı, coğrafi yedeklilik ve teknik destek imkânı veren Türk Telekom'un ürün portföyünde, Sanal ve Fiziksel Sunucu Yedekleme ile PC/Workstation Yedekleme seçenekleri bulunuyor. Sanal Sunucu Yedekleme ile Türk Telekom Veri Merkezleri veya müşteri lokasyonlarındaki sanal sunucuların, Fiziksel Sunucu Yedekleme ile ise fiziksel sunucuların internet üzerinden veri merkezlerine yedeklenmesini ve gerektiğinde geri yüklenmesini sağlıyor.