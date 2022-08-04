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Giriş Tarihi: 5.8.2022

Kuzu etinde % 25 indirim

Kuzu etinde % 25 indirim
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Et ve Süt Kurumu'nun kuzu eti fiyatıyla ilgili yüzde 25'lik bir indirimin yaptığını açıkladı. Kampanya kapsamında ESK mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklunun kilogram eti satış fiyatında yüzde 25'e varan indirim yapıldı. Gövde kuzu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,5 liradan 137 liraya, kuzu gerdan 114,50 liradan 86 liraya indirildi.

UÇAK ALIMI MASADA
Bakan Kirişçi, bugün Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak görüşmeler sırasında yangın söndürme uçağı alma konusunun da ele alınacağını dile getirdi. Mülkiyet hakkıyla kullanım hakkını birbirinden ayıran bir mevzuatı Meclis'e sunacaklarını söyleyen Kirişçi, "Bir yıldan fazla üretim yapmayan üreticilerimize kira bedeli ödeyerek bu alanların üretime kazandırılmasını sağlayacağız" bilgisini verdi. Kirişçi, kış aylarında meyve ve sebze fiyatlarında olabilecek artışın önüne geçebilmek için sera üretim alanlarının artırılacağını söyledi. Rana BÜYÜKTAŞ/ANKARA

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Kuzu etinde % 25 indirim
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