Las Vegas’ta Türk turizmi rüzgarı esti

Las Vegas'taki 14. IMEX 2025'e Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) önderliğinde katılan Türkiye, yoğun ilgi gördü. Turkuvaz Medya'nın TGA işbirliği ile katılım gösterdiği fuar önceki gün sona erdi. Fuara katılan Türk turizm firmalarının temsilcileri, Amerikalıların Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesi sonrası Türkiye'ye ilgilerinin çok arttığını dile getirdi. Amerikalıların Türkiye stantlarına yoğun ilgi gösterdiklerini ve ülkemizi çok merak ettiklerini anlatan katılımcılar, 2026'da Amerikalı turist sayısında gözle görülür artış olmasını bekliyor.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

7-9 Ekim 2025 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri-Las Vegas şehrinde bulunan Mandalay Bay Convention Center alanında gerçekleştirilen IMEX Fuarı, turizm sektörü için büyük bir önem taşıyor. Fuar, 150'den fazla eğitim oturumunun yanı sıra, network kurma fırsatlarına ve yüz yüze iş görüşmelerine ev sahipliği yaparak, iş büyümesi ve öğrenme için önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Fuara bu yıl milli bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları'ndan son yıllarda özellikle Ortadoğu'da büyümesi ile dikkat çeken ve şimdi Amerika pazarına da açılan Mercan DMC Turizm'den CVK Park Bosphoros Hotel'e kadar birçok Türk firması katıldı.

HER YIL YÜZDE 10-15 BÜYÜYOR

Mercan DMC Satış Müdürü Mehmet Mengü, fuara ilk kez katılmalarına rağmen büyük ilgi gördüklerini ve ABD pazarının 2026 yılı için turist sayısında önemli artış olacağını öngördüklerini belirtti. Mengü, şunları kaydetti: "2026'nın sektörümüz için daha dengeli ve sürdürülebilir bir yıl olacağını düşünüyoruz. Özellikle Amerika pazarlarında Türkiye'ye olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Artık klasik deniz-kum-güneş turizmi değil, gastronomi, kültür ve deneyim odaklı seyahatlerin de öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Fuar çok verimli geçti. Özellikle ABD son yıllarda her yıl ortalama yüzde 10-15 civarında büyüyen bir pazar. Önümüzdeki yıl bu ilginin daha çok artacağını fuar bize gösteriyor. THY'nin 20'ye yakın destinasyona direkt uçması bile bu pazarın ne kadar stratejik olduğunu gösteriyor. Burada çok sayıda nitelikli alıcıyla tanıştık, motivasyonumuz arttı. Önümüzdeki yıl bu iş birliklerinin somut sonuçlarını alacağımıza inanıyoruz."



SABAH'TAN ÖZEL GAZETE

Sabah ve Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman (ortada), turizmcilerle bir araya geldi. SABAH Gazetesi'nin de ABD'deki fuara özel hazırladığı gazete katılımcılardan büyük ilgi gördü.

HİNDİSTAN'DAN DÜĞÜN İLGİSİ

CVK Park Bosphoros Genel Müdürü Kurtuluş Gültekin ise 2026 için Amerika pazarının Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini anlattı. Amerikalıların yanı sıra fuarda Hindistanlılarla da görüştüklerini anlatan Gültekin, "Türkiye'ye inanılmaz bir ilgi var. Normalde dün 10 -11 randevumuz vardı. Ama 18-19'a çıktı. Yani 2026 için çok büyük umutlarımız var. Ayrıca önümüzdeki yıl Hindistan'dan çok fazla misafir kabul edeceğiz, düğün rezervasyonları aldık. Bu da bizim için önemli bir gelişme. Düğün konusunda istekleri hayli yüksek. Geçen sene 3 tane Hint düğünü yaptık. Hepsi de birbirinden güzel işlerdi. Bu fuar bizim açışımızdan çok verimli geçti. Amerikalılar İstanbul konusunda çok fazla soru sordu. Biz anlatınca da ülkemizin Ortadoğu ülkesi olmadığını anlıyorlar. Sohbet ettiğimiz ve Türkiye'ye gelmek isteyen her Amerikalı, bu konuda mutlaka olumlu ve güzel şeyler söyledi" diye konuştu.

3 BİN 500 FİRMA 85 BİN GÖRÜŞME

DÜNYANIN dört bir yanından gelen 13 binden fazla katılımcıyı ağırlayan fuarda, 155'ten fazla ülkeyi temsil eden 3 bin 500 firma yer aldı. 2024'e göre alan bakımından yüzde 10 büyüyen fuarda 50'nin üzerinde teknoloji standı da açıldı. Alıcılarla 3 bin 500 katılımcı firma arasında 85 bin görüşmenin yapıldığı fuarın ana tema ise sürdürülebilirlikti.