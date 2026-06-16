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Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:52 Son Güncelleme: 16.06.2026 11:57

Lastik devlerine milyarlarca liralık rekabet ihlali cezası

Rekabet Kurumu, otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; 3 milyar 633 milyon liralık ceza kesti. En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa’ya verildi.

Lastik devlerine milyarlarca liralık rekabet ihlali cezası
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Rekabet Kurumu, lastik sektörüne rekor düzeyde ceza kesti. Sektör devlerine verilen cezaya gerekçe olarak fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamalar gösterildi.

Rekabet Kurumu yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına; fiyatlarda uyumlu eylemde bulunmak, bayilere rekabete aykırı kısıtlamalar getirmek ve iş gücü piyasasına yönelik uygulamaları nedeniyle toplam 3 milyar 633 milyon liralık ceza verildi.

En yüksek ceza 1 milyar 19 milyon lira ile Brisa'ya verilirken onu 672 milyon lira ile Goodyear ve 397 milyon lira ile Continental izledi. Yerli lastik markası Petlas'a ise yaklaşık 397 milyon lira idari para cezası kesildi.

Petlas'ı, 361 milyon liralık cezayla Hankook takip ederken; Pirelli'ye 292 milyon lira ve Prometeon'a da 206 milyon lira, Michelin'e 185 milyon lira ceza uygulandı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#REKABET KURUMU #CEZA

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Lastik devlerine milyarlarca liralık rekabet ihlali cezası
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