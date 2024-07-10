Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri LastikPark’ın yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayında
Giriş Tarihi: 10.7.2024 10:18

LastikPark’ın yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayında

Dünyaca ünlü lastik markalarını tek çatı altında sunan ve geniş bayi ağıyla tüketicilere ulaştıran LastikPark’ın, lastiğe dair bütün konuları ele aldığı yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayınlandı.

LastikPark’ın yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayında

Türkiye'nin en büyük çok markalı lastik perakende zincir markası LastikPark, lastiğe dair merak edilenleri ele aldığı yeni video serisini yayınladı.

Otomobil severlerin yakından tanıdığı ve Otomobil Adamlar olarak bilinen sosyal medya içerik üreticisi Turgut Yüksekdağ ve duayen otomobil gazetecisi Halit Bolkan'ın moderatörlüğündeki Lastik Ansiklopedisi video serisinde; lastik nedir, lastiğin ömrü nedir, lastik üzerindeki etiketler ne anlama geliyor, yaz lastiği, kış lastiği ve dört mevsim lastiği nedir gibi sıkça sorulan ve merak edilenlere, alanında uzman konuklarla yanıt veriliyor.

Tatko Lastik Dağıtım Kanalı Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Şener, "LastikPark, 14 yıldır dünyaca ünlü markaları tek çatı altında tüketicilerle buluşturuyor. Deneyimli kadromuz ve geniş bayi ağımızla tüketicileri, ihtiyaçlarına en uygun ürün ve çözümlerle buluşturuyoruz.

Şimdi ise sahip olduğumuz tecrübe ve bilgi birikimini "Lastik Ansiklopedisi" adını verdiğimiz yeni video serimizde bir araya getirerek, lastiğe dair akla gelebilecek bütün sorulara, alanında uzman konukları da ağırlayarak yanıt veriyoruz.

Böylece, ansiklopedi gibi her zaman başvuracağımız geniş bir kaynağı da kullanıma açarak lastik sektörüne katkı veriyoruz.

Yol güvenliği ve emniyetli sürüş konusunda önemli bir yere sahip olan lastiklerin seçimi, kullanımı ve değişimi için aklınızdaki tüm sorulara yeni video serimizde yanıt bulabilirsiniz." açıklamalarını yaptı.

Lastik Ansiklopedisi video serisini izlemek için LastikPark YouTube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
LastikPark’ın yeni YouTube video serisi “Lastik Ansiklopedisi” yayında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA