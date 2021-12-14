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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Limak, Rusya’nın mega projesinde

Limak, Rusya’nın mega projesinde
LİMAK, Rusya'da Gazprom'a ait "Mega proje" olarak adlandırılan Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı. Rus enerji şirketi Gazprom'a ait St Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga Projesi'ni yürüten RusHimAlyans şirketi ile Limak Construction şirketi arasında "Gaz İşleme Tesisi" kapsamındaki "Yardımcı Tesisler" ana müteahhitlik sözleşmesi imzalandı. Limak Construction şirketi 2019'da Limak İnşaat'ın yüzde 100 iştiraki olarak Rusya'daki önemli altyapı, endüstri ve diğer büyük inşaat projelerinin hayata geçirilebilmesi için kuruldu. 2 yıl gibi bir sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık projeye attı. İmza kapsamında Gaz İşleme Kompleksi projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatı Limak tarafından yapılacak. Anlaşma, St. Petersburg'da imzalanırken, anlaşmaya RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov ile Limak Rusya Genel Müdürü Emre Özat imza attı. Törene Limak Holding Başkan Vekili Serdar Bacaksız ve RusHimAlyans Genel Müdürü Kirill Seleznyev de katıldı.
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Limak, Rusya’nın mega projesinde
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