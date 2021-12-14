Limak, Rusya’nın mega projesinde

LİMAK, Rusya'da Gazprom
'a ait "Mega proje" olarak adlandırılan Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı. Rus enerji şirketi Gazprom'a ait St Petersburg
yakınlarındaki Ust-Luga Projesi'ni yürüten RusHimAlyans şirketi ile Limak Construction şirketi arasında "Gaz İşleme Tesisi" kapsamındaki "Yardımcı Tesisler" ana müteahhitlik sözleşmesi imzalandı. Limak Construction şirketi 2019'da Limak İnşaat'ın yüzde 100 iştiraki olarak Rusya'daki önemli altyapı, endüstri ve diğer büyük inşaat projelerinin hayata geçirilebilmesi için kuruldu. 2 yıl gibi bir sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık projeye attı. İmza kapsamında Gaz İşleme Kompleksi projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatı Limak tarafından yapılacak. Anlaşma, St. Petersburg'da imzalanırken, anlaşmaya RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov
ile Limak Rusya Genel Müdürü Emre Özat
imza attı. Törene Limak Holding
Başkan Vekili Serdar Bacaksız
ve RusHimAlyans Genel Müdürü Kirill Seleznyev
de katıldı.