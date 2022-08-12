Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı

Limanlara
yanaşan kruvaziyer
gemi sayısı yaklaşık
40 kat artarak
437'ye yükseldi.
Gemilerdeki yolcu
sayısı ise 376 bin 924
olarak açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu,
bu yılın ocak-temmuz
döneminde 437 kruvaziyer
geminin yanaştığı bilgisini
verirken, geçen yıl aynı
dönemde bu sayının sadece
11 olduğuna dikkat çekti.
EN ÇOK KUŞADASI'NA
220 kruvaziyer gemiyle en çok gemi gelen limanın Kuşadası olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı" dedi. Ağustosta Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi yanaştığına vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisi yanaştı" diye konuştu. Karaismailoğlu, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığı limanda, yolcuların 25 bin 739'unun gelen yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu bildirdi. ANKARA