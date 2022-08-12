Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı

Limanlarayanaşan kruvaziyergemi sayısı yaklaşık40 kat artarak437'ye yükseldi.Gemilerdeki yolcusayısı ise 376 bin 924olarak açıklandı.Ulaştırma ve AltyapıBakanı Adil Karaismailoğlu,bu yılın ocak-temmuzdöneminde 437 kruvaziyergeminin yanaştığı bilgisiniverirken, geçen yıl aynıdönemde bu sayının sadece11 olduğuna dikkat çekti.220 kruvaziyer gemiyle en çok gemi gelen limanın Kuşadası olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı" dedi. Ağustosta Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi yanaştığına vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisi yanaştı" diye konuştu. Karaismailoğlu, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığı limanda, yolcuların 25 bin 739'unun gelen yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu bildirdi. ANKARA