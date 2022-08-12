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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı

Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı
Limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı yaklaşık 40 kat artarak 437'ye yükseldi. Gemilerdeki yolcu sayısı ise 376 bin 924 olarak açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yılın ocak-temmuz döneminde 437 kruvaziyer geminin yanaştığı bilgisini verirken, geçen yıl aynı dönemde bu sayının sadece 11 olduğuna dikkat çekti.

EN ÇOK KUŞADASI'NA
220 kruvaziyer gemiyle en çok gemi gelen limanın Kuşadası olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı" dedi. Ağustosta Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi yanaştığına vurgu yapan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisi yanaştı" diye konuştu. Karaismailoğlu, toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığı limanda, yolcuların 25 bin 739'unun gelen yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu bildirdi. ANKARA

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Limanlara yanaşan gemi sayısı 40 kat arttı
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