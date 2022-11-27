Limkon’dan, Adana’da yeni tesis yatırımı

Limak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Limkon'un Adana'da Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde planladığı ikinci tesisin temel atma töreni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 200 milyon TL yatırım ile 6 ay içinde hayata geçecek yeni tesis ile birlikte bölgede çoğunluğu kadın olmak üzere 5 bin yeni çiftçiye sözleşmeli iş imkânı sağlanacak. Ayrıca domates üretimindeki ekilebilir alan 7 bin dekara yükselecek. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, "Birlikte çalıştığımız çiftçiler için daha sürdürülebilir bir iş imkânı yaratmayı ve ihracattaki pozisyonumuzu daha da sağlamlaştırmayı amaçlamaktayız" dedi. Limkon'un kendi enerjisini üretmek için çatıya kurulan 1.8 MW'lık güneş panellerinin de açılışı yapıldı.