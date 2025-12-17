Lisanslı depoculuk faaliyetlerinde uygulanacak cezalar güncellendi

Ticaret Bakanlığının "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 34. Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen idari para cezaları tespit edildi.

Buna göre, idari para cezaları 2025 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 25,49 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Bu kapsamda gelecek yıl uygulanacak idari para cezaları 88 bin 997 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında olacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.