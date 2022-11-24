"Liseli çiftçiler" buğday tohumlarını toprakla buluşturdu

Kentte pamuk araştırma çiftliği olarak kurulan daha sonra Tarım Meslek Lisesi ve Ziraat Okulu olarak faaliyet gösteren, 2006'da Milli Eğitim Bakanlığına devredilen lisede eğitim gören öğrenciler, tarımın her aşamasını görerek ve uygulayarak öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının AR-GE merkezlerinden olan lisede öğrenciler, okula ait 400 dönümlük arazide tarımın yanı sıra hayvan yetiştiriciliğinden, yem bitkilerine, meyvecilikten hazır rulo çim ekimine kadar birçok alanda öğrenim görüp üretim gerçekleştiriyor.

Teorik eğitimin yanı sıra sahada da uygulama yapan öğrenciler, bu yıl okulda kurulacak ve yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan ekmek fırını için buğday ve arpa tohumlarını toprakla buluşturdu.