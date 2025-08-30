Liseli gençlere küresel fırsat

SOSYAL sorumluluk projelerinin odağına gençleri alan birçok şirket, hem eğitim hem de kariyer yolculuğunda onlara önemli destekler sunuyor. Dünya teknoloji devi Samsung da bu şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Samsung'un Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Solve for Tomorrow ve Innovation Campus programları, Türkiye'de gençlerin teknoloji odaklı girişimcilik yolculuklarına yön veriyor. Lise düzeyinde başlatılan Solve for Tomorrow, 8-12'nci sınıf öğrencilerini STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) temelli çözümler üretmeye teşvik ederken, üniversite öğrencilerine yönelik Innovation Campus ise yapay zekâ, kodlama ve veri analitiği gibi alanlarda yetkinlik kazandırıyor. Her iki program da, öğrencilerin projelerini sadece sınıf ortamında değil, küresel ölçekte sergilemelerine imkân tanıyor. Solve for Tomorrow programı bu yıl Türkiye'nin her bölgesinden yoğun ilgi gördü. Geçen döneme kıyasla başvurularda yüzde 40, proje sayısında ise yüzde 60 oranında artış yaşandı. İlk tur değerlendirmelerinde yüzlerce proje arasından 30 proje seçilerek ikinci aşamaya geçmeye hak kazandı. İlk tura kalan 30 takıma Samsung'un global eğitim müfredatında yer alan Tasarım Odaklı Düşünme Eğitimi verildi. Bugüne kadar Türkiye'de 6 bin 625 öğrenci bu eğitimden yararlanırken, program katılımcılarına aynı zamanda mentorluk desteği de sunuluyor. İkinci turda belirlenecek 4 takım, önce bölgesel yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Samsung Solve for Tomorrow'un bu seneki temaları "Teknoloji ile Sosyal Sürdürülebilirlik", "Teknoloji ile Çevresel Sürdürülebilirlik" ve "Spor ve Teknoloji Aracılığı ile Toplumsal Sorunlara Çözüm" olarak belirlendi. Bu kapsamda öğrencilerden, hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte etkili olabilecek yenilikçi çözümler geliştirmeleri bekleniyor. Türk gençlerinin potansiyeline dikkat çeken Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, "Gelecek neslin teknoloji odaklı bir geleceğe hazır olması için çalışmaya kararlıyız. Programla ortaya çıkan projeler, yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel düzeyde de ses getirme potansiyeli taşıyor" diye konuştu.