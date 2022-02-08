Lojistiğin yeni merkezi İstanbul Havalimanı

TÜRK Hava Yolları
'nın (THY
) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo
, tüm operasyonlarını İstanbul
Havalimanı'ndaki mega kargo tesisi SMARTIST'te birleştirdi. Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul Havalimanı
'na 72 saat süren geçiş operasyonuyla Turkish Cargo'ya ait 80 farklı tipte 4 bin 125 ekipman taşındı. Turkish Cargo, kargo uçağı operasyonları- nı Atatürk Havalimanı'nda sürdürüyordu. Türk Hava Yolları'nın Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen
, "Türkiye'nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız" diye konuştu. SMARTIST, tüm fazları tamamlandığında 340 bin metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacak. Tesis aynı zamanda İstanbul'un kıtalara yayılmış konumunun da altını çizecek ve Doğu ile Batı
arasındaki ticaret için mükemmel bir geçiş kapısı olacak. Böylece dünyadaki hava kargo trafiğinin büyük kısmı İstanbul Havalimanı'ndaki yeni hub'a çekilerek, İstanbul'un dünyanın lojistik merkezine dönüşmesi sağlanacak. Turkish Cargo, TGS
ve taşıyıcı firma üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı'nda kurulan Geçiş Yönetim Merkezi'nden anlık olarak takip ettiği nihai geçiş operasyonu kapsamında, 50 TIR ile 160 sefer gerçekleştirdi.