Londra-Uzak Asya arasında tek dev olacağız

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın yedi dev havayolu şirketi olma yolunda önemli adımlar atıyor. Yüzlerce yeni sipariş için anlaşma aşamasında olan ve iştirakleri ile birlikte 950 uçağa ulaşacak THY'nin hedeflerini şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ABD'de Detroit'e başlayan direk seferler üzerine düzenlenen törende anlattı.Bolat, "Baktığınızda ABD de üç tane büyük hava yolu var. United, American ve Delta. Asya'da yeni yapılanmalar var ama ne kadar gidecek belli değil. Üç tane büyük Çinli şirket var Amerikalı üç firma dışında. Onlar daha da büyüyecek. Müthiş bir iç pazarları var çünkü. Ne kalıyor geriye. Lufthansa zaten arkamızda kaldı. Air France da öyle. Emirates körfez havayolu çok bizimle ilgili değiller. Onun için ne kalıyor geriye bir tek Türk Hava Yolları. Benim bu söylediğim kehanet değil. Yedi dev firma arasına gireceğiz" dedi. Londra'dan Uzak Asya'ya kadar olan bölgede tek büyük havayolu şirketi olmanın önündeki en önemli sorun olan havalimanı sorununu da İstanbul Havalimanı ile çözdüklerini dile getiren Ahmet Bolat, 2033 stratejisi kapsamında ABD gibi uzak ülkelerin kendileri için önemli bir hedef olduğunun da altını çizdi. THY, artan uçak ihtiyacını gidermek için geçen hafta, Airbus ile görüşmelere başladığını ve 240'ı kesin, 115'i opsiyon olmak üzere toplam 355 uçak almayı planladığını duyurmuştu. Ahmet Bolat, söz konusu siparişler kapsamında ilk teslimatların 2026 itibarıyla başlayacağını söyledi.Milli bayrak taşıyıcı şirketin portföyüne dahil ettiği son uçuş noktası ABD'de Detroit oldu. 15 Kasım itibarıyla başlayan uçuşlar Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı, İstanbul Havalimanı- Detroit Metropolitan Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. 25 Aralık itibarıyla sefer sayısı haftada dört güne çıkacak. Önümüzdeki yıl ABD de 14'üncü destinasyona çıkmış olacaklarını belirten Bolat, "Denver olur muhtemelen. Ardından da Orlando'yu planlıyoruz" dedi. Türkiye'ye yılda 55-60 milyon civarı turist geldiğini belirten Bolat, bu sayıyı artırmak için Türkiye tanıtımlarına ağırlık verdiklerini söyledi ve ekledi: "Artık biz gittiğimiz her yerde THY'nin değil Türkiye'nin reklamını yapıyoruz. Her yerde doğal güzellik var ama tarihin, medeniyetin başladığı yer Türkiye." Söz turist sayısından açılmışken ABD'den bu yıl 1.4 milyon turist geldiğinin atlını çizen Ahmet Bolat, "Geçen yıl 1 milyon ABD'li gelmişti. Şimdiki hedefimiz bu sayıyı iki katına, Kanada'yı da dahil edersek 2.5 katına çıkarmak" dedi. ABD'de yeni seferlerin başladığı Detroit de Türkiye'den ve Avrupa'dan turist çekmek için THY'ye özel bir önem veriyor. 2024'te gidilecek en iyi yerler arasında gösterilen Detroit için Visit Detroit Kıdemli İletişim Direktörü Christopher Moyer, Türkiye'nin ve çevre ülkelerinin kendileri için önemli bir pazar olduğunu dile getirdi.AhmetBolat, THY'nin kendi geliri, ülkeye getirdiği turistlerin harcaması, Turkish Technic'in faaliyetleri, çalışanlara dağıtılan paralar dahil bu yıl ekonomiye katkısının 53 milyar doları bulacağını söyledi. THY'nin ülkeye getirdiği döviz miktarının ise 16 milyar doları bulduğunu belirten Bolat, "Bunun net 8 milyar doları Türkiye'de kaldı. Şu anda ülkemizde 250-260 milyar dolarlık mal ihracatı var. Ancak ithalat halen daha fazla. Ama bizim, 8 milyar dolar fazlamız oluyor. Hizmet ihracı da böyle. Onun için hizmet ihracatındaki kişilerle bir ekosistem kurduk" dedi.Kabinlerde 2026 itibarıyla hızlı bir değişim yaşanacağını dile getiren Bolat, "Uçaklarda kendi business class ve ekonomi sınıfı koltuklarımızı kullanacağız" dedi. Uçaklarda kullanılan mevcut koltukların 80 bin dolar (yaklaşık 2.4 milyon lira) olduğunu söyleyen Ahmet Bolat, "Aslında bir çok otomobilden daha pahalı. Biz daha ucuza mal edeceğiz. Koltuğun asıl maliyeti mühendislik ve tasarım. Yerli üretim koltuklarımız şu anda testlerde. Bizim koltuklar rahat bir uçuş sağlayacak" diye konuştu.ANTALYA ve bölgesinde Sunexpress'in büyüyeceğini, Ankara merkezli olarak Anadolu Jet'in ağırlıklı olarak hizmet vereceğini belirten Bolat, İstanbul'un ise THY'nin merkezi olarak düşünüldüğünü de belirtti. Bolat, "Sunexpress biliyorsunuz Antalya'da büyüyecek. Havalimanı büyüyecek. Orada yeni yeni Türk şirketleri kuruluyor. Antalya turizmin gözbebeği tabii ama Ruslara bağlı kalmamalı. Hintli turistler ile çalışmaya çalışıyoruz. Indigo mesela. Almanya'da bir rüzgâr esti Alman turistler azaldı biliyorsunuz. O açıdan Antalya'da büyük, güvenilir havayollarının olması lazım. Ortağımız da tabii bu büyüme planlarını görünce kabul etti. Onun üzerine Boeing'le görüşmeler yapıldı. Sunexpress 150 uçak olacak" dedi.