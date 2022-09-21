Maden Kurtarma Yarışması Başladı: Denetimler 3 sınıfa ayrıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması, İzmir'in Bergama İlçesinde başladı. Yarışmanın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, madenlerin birçok yararı olduğu gibi riskleri de bulunduğuna dikkat çekerek, "Günümüzde en tehlikeli olan mesleklerden biri de madencilik. Dünya nüfusunun yaklaşık yüze 1'i maden sektöründe çalışmasına rağmen gerçekleşen iş kazalarının yaklaşık yüzde 8,5'i maden, özellikle kömür sektöründe gerçekleşiyor. Bu oranın çok yüksek olmasının yanı sıra 2017 yılından beri madenlerde gerçekleşen iş kazalarında göze çarpan bir düşüş yaşandı" dedi.



Tedbirli olmanın ve arama-kurtarma pratikleri yapmanın hayati derecede önemli olduğunu dile getiren Kalaycı, "Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var; iş sağlığı ve güvenliği ile çevre. Madenlere talep arttıkça gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse de çevresel riskler artacaktır. Bu riskleri yönetmek ve madenciliği hak ettiği pozisyona taşımak için çalışıyoruz. Bu amaçla maden sahalarımızın denetimlerini az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az dört kez denetliyoruz. Gerek duyulan her türlü aksiyonu da en iyi şekilde alıyoruz" diye konuştu.

TMD BAŞKANI EMİROĞLU: HEDEF ORTAK OPERASYON ALTYAPISI



Son yıllarda İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşması ve bilincin arttırılması yönünde önemli kararlar ve tedbirler alındığını belirten Türkiye Madenciler Derneği Ali Emiroğlu da "İşte bu çalışmalar ışığında dünyada birçok ülkede yapılan Maden Kurtarma Yarışması'nın ülkemizde de yapılması fikri oluştu. Bu doğrultuda ilk yarışmamızı 2019 yılında TÜPRAG Madenciliğin ev sahipliğinde Efemçukuru Altın Madeninde gerçekleştirdik. 5 ekibin katıldığı yarışmamız sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu yıl yapabildiğimiz 2. Maden Kurtarma Yarışmasına ise 10 maden kurtarma ekibi katılıyor. 9 kuruluş ise gözlemci olarak aramızda bulunuyor. Bu etkinliği 'yarışma' olarak adlandırsak da, aslında bu bir yarışma değil. Bu etkinliğin kazananı tüm ekiplerdir, madencilik sektörüdür, ülkemizdir. Bu yarışmanın temel hedefi; ekiplerin birbiri ile tanışmasını sağlamak, dayanışma ruhunu yaratmak, bilgi ve tecrübe paylaşımıdır. Acil bir durumda tek bir ekipmişçesine ortak operasyon yapabilmenin altyapısını hazırlamaktır" dedi.