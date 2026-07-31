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Giriş Tarihi: 31.07.2026 08:27

Maden Yönetmeliği'nde değişiklik!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maden Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, doğal hidrojen kaynaklarının hukuki statüsü netleştirilirken, rödövans sözleşmelerine ilişkin sicil işlemleri kolaylaştırıldı.

AA
Maden Yönetmeliği’nde değişiklik!
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Maden Kanunu'nun madenlerin gruplandırılmasına ilişkin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "karbondioksit (CO₂) gazı" ibaresinden sonra "hidrojen (H₂) gazı" ibaresi eklendi. Böylece jeotermal, doğal gaz ve petrol alanlarının dışında bulunan hidrojen gazı da üçüncü grup madenler arasında yer alacak.

Ayrıca, yönetmelikle rödövans sözleşmelerine ilişkin hükümler de değiştirildi. Bu kapsamda, rödövans sözleşmelerinin tek taraflı olarak maden sicilinden terkin edilebilmesi için aranan "kesinleşmiş mahkeme kararı" şartı kaldırıldı. Feshe ilişkin mahkeme kararının bulunması, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin sicil işlemlerinin yapılması için yeterli olacak.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI #RESMİ GAZETE #JEOTERMAL

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Maden Yönetmeliği'nde değişiklik!
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