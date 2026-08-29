Madenlere sıkı denetim geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugüne kadar yaşanılan maden kazalarından çıkarılan dersleri dikkate alarak, kazalar yaşanmadan tedbir alınmasını sağlayacak yeni bir denetim mekanizmasını devreye alıyor. Madenlere getirilecek yeni denetleme modeliyle yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler ile geçmiş denetim sonuçları dikkate alınarak risk analizi yapılacak.

RİSK POTANSIYELİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yönetmelik taslağıyla, Maden Kanunu kapsamındaki sahalarda yürütülecek denetimler, risk analizine dayalı, dijitalleşmeyi önceleyen ve şeffaflığı esas alan yeni bir çerçeveye oturtulacak. Düzenlemeyle madencilik sahalarında dört ayrı denetim türü uygulanacak. Genel denetim yıllık çalışma programı çerçevesinde, sahaların risk potansiyeline göre periyodik olarak yapılacak. Mali denetim ile ticari defter, fatura, bilanço gibi belgeler üzerinden mali yükümlülükler kontrol edilecek. İhbar, şikâyet veya idarenin tespit ettiği şüpheli durumlar üzerine, sahaya yönelik habersiz denetim gerçekleştirilecek. Ayrıca, ruhsat veya hak sahiplerinin başvuruları üzerine de denetim yapılabilecek.

KAYIT ALTINA ALINACAK

Denetim heyetleri bilgi ve belgeleri inceleme, ölçüm yapma, numune alma ve saha yetkilisine talimat verme yetkisiyle donatılacak. Tespitler fotoğraf, video ve tutanaklarla kayıt altına alınacak. Taslak madenlerde üretim yöntemi ve miktarı, patlayıcı madde kullanımı, yerleşim alanlarına yakınlık, çevresel ve jeoteknik riskler ile geçmiş denetim sonuçları dikkate alınarak risk analizi yapılmasını ve buna göre risk grupları ile genel denetim periyotları belirlenmesini öngörüyor.

İTİRAZ HAKKI

TASLAKTA, yüksek tutarlı idari para cezası önerilen kişilere denetim raporuna karşı itiraz hakkı tanınıyor. Buna göre, belirli bir eşiğin üzerinde ceza önerilenler, raporun tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulacak rapor değerlendirme komisyonuna başvurabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör