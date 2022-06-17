Makroekonomi Nedir? Türkiye’den Örneklerle Makroekonomi Ne Demektir?

Makroekonomi kavramı, İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes tarafından geliştirilip ifade edilmiştir. Makroekonomi içerisinde iki tane farklı temel teori bulundurmaktadır. Bunlar; Keynesçi ekonomi ve yeni klasik ekonomi olarak açıklanmaktadır. Tüm ülkelerde kullanılan makroekonomi kavramı, ülkemizde de örnekleriyle bulunmaktadır. İşte sizler için derlediğimiz, Türkiye'den örneklerle makroekonomi ne demektir? Konulu haberimiz...

Makroekonomi

Ekonomiyi bir bütün olarak ele alan makroekonomi, yatırım, üretim, tüketim, tasarruf, gelir ve istihdam gibi konuların büyüklüklerini de incelemektedir. Ayrıca bu konular üzerine çözümler üretmektedir ve çıkarımlar yapmaktadır.

Makroekonominin, mikroekonomiden farkı ise, ekonomiyi tümü ile incelemesi ve mikroekonomiye karşın, büyük resme bakmasıdır. Makroekonominin ele almış olduğu temel konular ise; tüketim, toplam üretim, enflasyon, işsizlik, büyüme, arz, talep ve gelir dağılımı olarak ifade edilebilir. Keynesçi ekonomi ve yeni klasik ekonomi olarak iki farklı teori barındıran makroekonomi, bu teorileri şöyle açıklamaktadır;

Keynesçi Ekonomi: Talepler doğrultusunda, ekonomi içerisinde hareketliliğinin meydana geldiğini savunmaktadır.

Yeni Klasik Ekonomi: Ekonomiyi doğru değerlendirebilmenin, finans piyasasındaki arz miktarını bilmekten geçtiğini savunmaktadır.

Makroekonomi Nedir?

Ekonomi biliminin, toplam üretim, toplam tüketim, toplam yatırım, toplam tasarruf, istihdam ve toplam gelir yani milli gelir gibi, toplam büyüklüklerini incelemekte olan ve bunlarla alakalı çıkarım ve çözümleme yapan alt dalına, makroekonomi ifadesi verilmektedir. Makroekonomi; mikroekonomiden farklı şekilde olarak, ekonomiyi lokal değil, bir bütün olarak ele almaktadır ve makro denge çözümlemelerinin üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Makroekonominin ana konuları arasında; enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı ve de toplam üretim ve tüketim olarak ifade edilebilir. Modern makroekonomide ise bazı düşünce biçimleri de bulunmaktadır. Bu düşünce biçimleri ise; Keynesyen Ekonomi, Monetarizm (Parasalcılık), Yeni Klasik Ekonomi, Yeni Keynesçi Ekonomi, Arz Yanlı Ekonomi olarak bilinmektedir.

Makroekonomi Türkiye'den Örneklerle

Ülkelerin, küreselleşme olgusuyla beraber, birbirlerine karşı bağımlılıkları artmıştır ve ekonomik faaliyetler genellikle ülkeler arası etkileşim alanına girmiştir. Türkiye'de; dünya üzerindeki tüm ülkeler gibi, bu durumlar içerisinde yerini almaktadır. Dünya ülkelerinin, diğer ülkelerdeki gelişmelerden soyutlaşmış ve bağımsız şekilde etkili ekonomi politikaları uygulamaları çok zorlaşmıştır.

Günümüzde hem üretim hem de tüketim oldukça ileri seviyede artmıştır. Gerek pandemi etkenli gerek ise dışarıya karşı belirli savunma sebeplerinden dolayı ekonomi olgusu tüm Dünya ülkelerinde zor bir evreye doğru girmiştir. Ülkemiz Türkiye'de, bu sebeplerden ötürü ekonomik anlamda zorlanmıştır. Makroekonomi iktisat belirli ülkelerde ekonomik durumun toparlanması için incelenip kullanılmaktadır. Türkiye'de de makroekonomi kavramı ve iktisadın belirli terimlerinin barındırmış olduğu çalışmalar, ekonomi alanında hızlıca kullanılmaya başlanmıştır.