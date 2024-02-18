Malatya’da 3 bin 200 esnaf konteynerde hizmet veriyor

Birlik beraberlik içerisinde Malatya'yı ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini aktaran Şevket Keskin, "Ticaret olmayan yerde hayat olmaz. Bugün Malatya'nın çarşısı Malatya'nın beyniydi. Bir an önce ticareti ayağa kaldırmak durumundayız. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan, yetkililerden ve yerel yönetimlerden isteğimiz, bir an önce ticaretin ayağa kaldırılmasıdır." dedi.

Esnafa hizmet etmek, dertlerini dinleyip yukarıya taşımak, Ahilik kültürünü yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını belirten Keskin, şöyle devam etti:

"3 bin 200 esnafımız konteynerde veya geçici iş yerlerinde hizmet ediyor. Emlak Konut'un yeni belediye hizmet binası yanında yaptığı 340 iş yerimiz var. Eski Rus Pazarı dediğimiz alanda Ankara Çarşı'mız var, orada da 154 iş yerimiz var. Eski Öğretmen Evi alanında 70'e yakın iş yerimiz var. Tören alanı dediğimiz alanda esnafımıza geçici olarak konteynerler yaptık. Buranın altında, otopark dediğimiz yere de kuyumcu arkadaşlarımızı aldık. Yine Malatya'nın çeşitli yerlerinde konteynerlerde ekmek parasını kazanmak, vergisini ödemek için mücadele veren arkadaşlarımız, esnafımız var."

Keskin, esnafa bir an önce kalıcı iş yerleri yapılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Ankara Çarşısı'nda yapılan iş yerlerinde hizmet veren esnaf Mehmet Gönültaş da çarşının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.